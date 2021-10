O zi obișnuită din viața mea de cetățean premium

Și ieri eram la fel de copleșit. Și alaltăieri. Și acum o lună, un an doi ani cinci ani zece ani.

Și voi fi și mîine, evident. Că așa trebuie.

În fiecare zi săptămînă lună an decadă a vieții mele sînt un cetățean disciplinat modern premium și urmez neabătut prețioasele indicații, îndrumările emoționale chibzuite ale luminaților care ne conduc.

Înțelepții noștri conducători ne transmit în fiecare zi un mesaj simplu, necesar. Urăște. Urăște. Urăște. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

Urăște. Urăște. Urăște. De ce nu urăști? Concentrează-te, cetățene! Nu-ți lăsa gîndurile să zburde aiurea. Urășteurășteurăște…

Și atunci mă conformez, ca un cetățean demn și responsabil al acestei patrii, și urăsc. În fiecare zi urăsc. Îmi degust cele cinci minute de ură. Și, pentru că sînt zelos din fire și vreau să depășesc planul la responsabilitate civică, nu mă mulțumesc doar cu cinci minute. Le fac cinci ore în care să urăsc în mod continuu, intens, așa doar cum un cetățean premium o poate face. Țara mea are nevoie de ură. Și atunci urăsc. Urăsc din toți porii ființei mele de cetățean onest și responsabil și premium. Foarte foarte premium.

Țării, cît mai multă ură!

Dar ura nu e îndeajuns ea singură. E ca și cum ai mînca roșii fără sare. Ura trebuie completată. Ură scîrbă greață dispreț sictir. Tot complexul de vitamine emoționale necesare pentru buna funcționare a patriei mele, Republica Plină de Ură Scîrbă și Dispreț România.

Deci să punem sare. În fiecare zi simt gust de scîrbă în gură. În fiecare zi se înfioară carnea pe mine de emoții negative. În fiecare zi îmi dau seama că cineva trebuie musai să îngurgiteze lichide seminale. La întîmplare, un singur partid. Niște nenorociți. Niște medievali. Ar trebui stîrpiți de pe fața pămîntului. Nici acum n-am uitat cum au ars oameni de vii din cauza lor, nemernicii.

Nu în spitale, să fim înțeleși. În spitale nu moare nimeni, nu arde nimeni. Spitalele sînt perfecte. Nuuu. Acolo în clubul ăla, am uitat cum îi zice. A trebuit să ardă oameni ca să putem urî cum se cuvine. Și, incidental, ca El aibă Guvernul Lui. Și L-a avut.

Și pe urmă ce a mai fost? A, da. Cum am putut să uit. Puie Monta. Neapărat Puie Monta. No matter what, Puie Monta.

Și pe urmă ce mai trebuie să mai simt? Dragnea e de vină pentru toate. Acum, cel mai recent, și pentru Covid.

Și pe urmă ce mai trebuie să mai urăsc? Ah, da, mi-am amintit. Jo napot peeseedee. Cum de-am putut să uit? Jo napot peeseedee. Și pe urmă a luat UDMR la guvernare. Cine știe ce înțelegeri secrete face Dragnea cu ungurii. Pardon, cu evreii. Mă rog, nu contează. Cu unii.

Urășteurășteurăște

Deci să recapitulăm pe ziua de azi, în ședința noastră de ură necesară. Ponta e de vină că mor oameni arși de vii. Dragnea e de vină că nu se vaccinează oamenii. Ciolacu e de vină că mor oamenii de Covid. PeSeDe e de vină pentru orice și, evident, ar trebui scos în afara legii.

Oricum, de secole PeSeDe tot a vîndut țara la unguri și la ruși și la chineji pînă n-a mai rămas nimic al nostru. Noroc că au venit dragii de austrieci să ne salveze pădurile, căci altminteri se duceau toate la ruși. Noroc că au venit dragele de multinaționale, căci altminteri nu știu cum mai puteam trăi fără înțeleapta lor extracție de resurse și de plus valoare, fără să ne jupoaie în mod rațional, benefic pentru noi.

Noroc că are cine să gestioneze pandemia cu înțelepciune, cu compasiune, cu grijă nețărmurită pentru semeni, căci altminteri iar ajungeam la mîna nemernicilor ălora de primitivi și nu purtam inutila, dar atît de necesara botniță pe față. Ciuma roșie. Ciuma roșie.

Așa. Așa. Back to the basics. Să nu uit și azi să urăsc. Ciuma roșie. Să ne concentrăm pe ce e cu adevărat important: Ciuma Roșie.

Ah, ce bine e să urăști. Să fii cetățean responsabil, disciplinat, om premium, om nou, cu masca pe față și cu ura în suflet.

Mă simt deosebit. M-aș simți, evident, și mai deosebit dacă Ponta sau Dragnea ar fi arestați și condamnați pentru tot Covidul ăsta. Dar nu-i nimic. Mai avem încă trei ani de glorioasă guvernare. E tot timpul din lume ca Ponta și Dragnea și Ciolacu să plătească pentru felul absolut iresponsabil și nemernic și ticălos în care au gestionat criza Covid.

Ați văzut ce miniștri au numit? Ați văzut prețul la gaze? Ați văzut cîte spitale au luat foc? A trebuit să moară oameni ca să ne dăm seama de asta. Puie Monta. Puie Monta. Dragnea la grătar.

Puie Monta.

Life is death.

Ignorance is truth.

Ghinion is always luck.