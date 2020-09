The Smiths și The Cure sunt două dintre formațiile legendare din zona alternativă a rockului, care și-au făcut „ABC”-ul în muzică în special în anii ’80. Două formații-etalon, din Anglia, ale căror soliști au dus vreme de foarte mulți ani o bătălie directă cuprinsă de ură fără frontiere.

Steven Patrick Morrissey, alias Morrissey, liderul și solistul trupei The Smiths, este un personaj aparte și în ziua de azi. Alături de chitaristul Johnny Marr, el a pus bazele formației The Smiths. Trupa a activat cu succes între anii 1982-1987 și s-a bucurat de faimă internațională. Apoi, Morrissey a continuat să cânte sub același nume, în special în zona indie rock și Britpop.

De partea cealaltă, The Cure s-a fondat în 1978, iar grupul s-a remarcat prin stilul gothic, pe care l-a „strecurat” cu brio în rockul alternativ.

Cum a început rivalitatea

Se spune că cel care a pornit conflictul direct a fost Morrissey. Startul rivalității între cei doi celebri soliști a avut loc în 1984, dar și Robert Smith este la fel de vinovat în acest caz, pentru că a păstrat ura vie cu represalii repetate.

Totul a început atunci când Morrissey a fost intervievat ca parte a unui film din 1984, al revistei de muzică The Face, unde intervievatorul l-a întrebat provocator: „Dacă te pun într-o cameră cu Robert Smith, Mark E. Smith și un Smith & Wesson încărcat, cine ar mușca glonțul mai întâi?”.

Răspunsul lui Morrissey a fost surprinzător: „Le-aș alinia, astfel încât un glonț să le pătrundă simultan… Smith este o persoană care se plânge de absolut orice. Este curios, me degrabă, că a început să poarte mărgele la apariția The Smiths și a fost și fotografiat cu flori. Mă aștept să susțină destul de mult ceea ce facem noi, dar nu mi-a plăcut niciodată Cure”.

Robert Smith a reacționat și a spus despre Morrissey că este un „deprimat”. „Morrissey este atât de depresiv. Dacă asta nu o să-l omoare, atunci o voi face eu! Este un nenorocit. El este tot ceea ce oamenii cred că sunt. Morrissey cântă același cântec de fiecare dată când deschide gura. Cel puțin am două piese, <<The Love Cats>> și <<Faith>>. Dacă oamenii ar ști cât de ușor este să fii în grupuri precum Smiths…”, a spus atunci solistul trupei The Cure.

„The Cure, o porcărie”

După ce The Cure a scos albumul „Disintegration”, Morrissey a lansat un nou atac, afirmând că materialul discografic este „absolut ticălos” și că „The Cure reprezintă o nouă dimensiune a cuvântului <<porcărie>>”. Iar Morrissey a mai spus despre rivalul său că este un „clovn gras machiat care plânge peste o chitară”

„Dacă Morrissey spune să nu mănânc carne, atunci voi mânca carne; atât de mult îl urăsc pe Morrissey. Este un nenorocit”, spunea și liderul trupei The Cure.

Atunci, Robert Smith nu a mai rezistat și i-a răspuns: „Măcar am adăugat doar o nouă dimensiune în porcărie, nu am construit o carieră din ea”. Peste ani, Robert Smith a spus despre rivalitatea cu Morrissey că „nu a înțeles-o niciodată cu adevărat”.

„Robert Smith. Am spus câteva lucruri cumplite despre el acum 35 de ani… Dar nu vorbeam serios, eram foarte irascibil la acea vreme. Este minunat când poți da vina pe toate asupra sindromului Tourette” a declarat Morrissey peste ani. (FOTO: Facebook/Morrissey/TheCure)