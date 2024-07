Monden O nouă televiziune în Republica Moldova. Ce e în spatele înființării







O nouă televiziune apare în Republica Moldova, pentru vorbitorii de limba rusă. Noul post este generalist, dedicat divertismentului, și are legătură cu actualul post generalist TV8, potrivit presei de la Chișinău.

Cine va face noua televiziune

Compania Independent Trust Media a cerut, pe 27 iunie 2024, licență de emisie pentru un post de televiziune intitulat 1TV, iar solicitarea a fost pusă în discuția ședinței Consiliului Audiovizualului de vineri, 26 iulie.

Firma Independent Trust Media a fost înființată de Mariana Rață, co-fondator al TV8 Media Alternativa, Vasile Gherman, director financiar al TV8, și Svetlana Buză, director executiv al Media Alternativa.

În program vor exista 1.680 de minute de producții proprii, adică 50% din totalul programelor difuzate, iar audiența noii televiziuni va fi națională, potrivit reprezentanților noului post TV.

„Ceea ce vrem să oferim publicului din Republica Moldova este în primul rând respectul, respect față de lege și față de instituții, și respect față de angajamentele pe care ni le asumăm”, a declarat Mariana Rață.

Respectul față de lege, important pentru noua televiziune din Republica Moldova

„Putem să vă promitem că n-o să pierdem înregistrări, pe care o să le cereți, și n-o să avem alte argumente și că vom respecta legea, reglementările audiovizuale și codul etic, așa cum am dovedit-o timp de 7 ani de activitate a TV8”, a mai spus reprezentanta noii televiziuni.

Întrebată de ce a decis înființarea 1TV, Mariana Rață a răspuns: „Pentru că ne dorim un spațiu informațional sănătos în Republica Moldova și pentru eu cred, și nu doar cred, am demonstrat-o în fapte timp de șapte ani că în Republica Moldova poate fi construită o presă sănătoată, independentă – și financiar, și editorial – de tot felul de interese, și din politic,și din business, și din alte părți, influențe toxice”, a declarat ea.

Reprezentanta companiei Independent Trust Media a spus că, în acest moment, există pe piața media din Republica Moldova oportunități care trebuie valorificate.

Post dedicat vorbitorilor de limba rusă

Mariana Rață a explicat că noul post de televiziune țintește publicul vorbitor de limba rusă, care este foarte vulnerabil față de propaganda regimului Putin. Întrebată de Aneta Gonța, membră a Consiliului Audiovizualului, dacă vor difuza tot seriale ucrianene, de care „e plin eterul”, reprezentanta noii televiziuni din Republica Moldova a răspuns că vor difuza producții autohtone, așa cum prevede legea.

„Iar acest conținut autohton nu va fi unul de umplutură, ci un conținut calitativ, creat în colaborare cu case de producție străine, care știu să facă conținut calitativ, de care ne-am dori foarte mult să avem posibilitatea să-l creăm cât mai curând în Republica Moldova, dar va lua încă câțiva ani până când piața de producție din Republica Moldova va putea să crească. Sperăm să punem și noi umărul în a ajuta această piață”, a mai spus Mariana Rață, la ședința Consiliului Audiovizualului.

Întrebată de ce nu fac asta la televiziunea la care lucrează acum, reprezentanta Companiei Independent Trust Media a răspuns că „TV8 este un post de televiziune mai mult informativ, are un cu totul alt fel de concept, axat pe talk show-uri, emisiuni de analiză și informații, iar noul post de televiziune va fi, deși tot generalist, axat mai mult pe divertisment”.

Obiectivul noului post de televiziune: contracararea propagandei rusești

„Noi nu ne dorim să intrăm în competiție cu presa independentă care își face bine munca, informând publicul. Scopul nostru este să intrăm în competiție cu cei care dezinformează și distrează oamenii. Sau distrează dezinformând oamenii. Acolo ne dorim să fim în competiție, nu cu cei care, de ani de zile, se luptă pentru aceeași nișă foarte îngustă de public”, a mai spus Mariana Rață.

Noul post de televiziune va avea 40 de angajați. Mariana Rață a mai precizat că cele două televiziuni vor avea sedii și echipe complet diferite, chiar dacă unii angajați ai TV8 vor putea avea contracte part time la 1TV.

Postul de limba rusă ar urma să înceapă să emită în luna octombrie a acestui an, a mai precizat reprezentanta echipei de management a noii televiziuni.

Consiliul Audiovizualului a decis, în ședința din 26 iulie, să aprobe cererea privind acordarea licenței de emisie pentru 1TV.