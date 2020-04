Declarații Marcel Vela:

„România traversează una dintre cele mai dificile perioade ale istoriei recente. Protejarea sănătăţii şi a vieţii cetăţenilor noştri este o prioritate care concentrează eforturile tuturor şi cu atât mai mult ale structurilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională.

Distanţarea socială este unica soluţie în acest moment.

Ştiu că este extrem de greu. În această lună are loc una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii. Vom petrece acest moment într-un mod atipic. Viaţa noastră şi vieţile celor dragi depind de ceea ce facem în perioada următoare.

Este greu. Şi ştiu că majoritatea gândiţi că nu are cum să influenţeze ceea ce faceţi azi. Dar nimic nu are cum să vă atingă într-atât de rău rugându-vă să credeţi că măsurile restrictive au fost luate pe baza a ceea ce spun specialiştii. Vă rugăm să respectaţi indicaţiile şi să înţelegeţi că această perioadă va trece cu bine doar dacă facem ceea ce trebuie.

Învingătorii nu sunt cei care trişează şi nu sunt cei care nesocotesc regulile.

Haideţi să luptăm cu acest cumplit virus şi să fim toţi de aceeaşi parte a baricadei. Pentru a face încă un pas spre a atinge obiectivul nostru comun, pentru a câştiga războiul împotriva acestui perfid inamic, am semnat astăzi o nouă ordonanţă militară, pe care dl prim ministru Ludovic Orban a avizat-o.

Înainte de a vă spune ceea ce prevede această ordonanţă militară vreau să mai fac câteva precizări scurte referitoare la necesitatea emiterii acestei ordonanţe. Este necesară în special pentru că evoluţia internaţională este de aşa natură încât trebuie să adaptăm măsurile luate deja pentru a ne asigura că diminuăm la minim orice risc, însă, din păcate, un alt factor care ne determină să introducem noi ordonanţe militare.

Avem deja primul cetățean arestat preventiv pentru că nu s-a supus indicațiilor date de polițiști și a încercat să fugă de agenții care l-au oprit la un filtru – s-a întâmplat la Vaslui.

Avem deja primul cetățean arestat preventiv pentru că nu s-a supus indicațiilor date de polițiști și a încercat să fugă de agenții care l-au oprit la un filtru – s-a întâmplat la Vaslui.

În județul Ialomița, din totalul cazurilor confirmate pozitiv în jurul prânzului – de 48 de persoane, 31 sunt din Țăndărei, un procent de peste 60%, iar din totalul de 8 pacienți decedați, 7 sunt toți din orașul Țăndărei. Vă rog pe dumneavoastră să faceți procentul. Așadar, în Ordonanța militară numărul 7, emisă astăzi, 4 aprilie am stabilit:

În localitatea carantinată vom permite intrarea și ieșirea doar pentru transportul de marfă pentru aprovizionarea populației și pentru persoanele care nu locuiesc în zona carantinată și care desfășoară activități economice sau în unele domenii cum ar fi ordinea publică, securitatea națională, domeniul sanitar, situațiile de urgență, administrația publică locală, asistența și protecția socială, activitățile judiciare și, evident, serviciile de utilitate publică, energie, agricultură, alimentație publică, pentru furnizorii de apă, de comunicații și pentru transport.

Vreau să anunț cetățenii din Țăndărei că măsurile de verificare, control și accesul înspre și dinspre localitatea carantinată se realizează de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, în colaborare cu cele ale Ministerului Apărării Naționale și că vom aplica legea.

Consiliul Judeţean Ialomiţa, Primăria, Consiliul Local vor lua măsuri pentru funcţionarea serviciului de protecţie şi asistenţă socială, vor verifica funcţionarea corespunzătoare a serviciilor de utilităţi publice, precum şi evident aprovizionarea cu alimente de bază pentru persoanele fără susţinători sau altă formă de ajutor pentru persoanele care nu se pot deplasa de la locuinţă sau de la gospodărie.

Este strict interzisă intrarea în şi din oraşul Ţăndărei prin alte zone şi căi de acces decât cele publice.

O altă decizie pe care am luat-o extrem de importantă, astăzi, a fost cu privire la situaţia internaţională. Având în vedere că multe ţări au intrat în zona roşie, conform evaluării Institutului Naţional de Sănătate Publică, am decis să suspendăm toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Elveţia, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Turcia şi Iran în şi din aceste ţări către România sau spre aceste ţări pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 5 aprilie, de mâine, duminică, ora 23:00, ora României.

Evident că, la fel ca şi deciziile anterioare, această restricţie nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă, corespondenţă, zboruri umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi aterizările tehnice necomerciale.

Avem şi o veste bună. În aceste zile am primit o solicitare pentru un transport şi am introdus în Ordonanţa nr. 7 un articol care va permite zboruri efectuate de toţi operatorii aerieni prin curse charter neregulate pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, evident, cu avizul autorităţilor competente din ţara de destinaţie. La fel de evident, ne-am gândit şi am restricţionat că aceste zboruri nu se referă la domeniul sanitar şi în zona asistenţei sociale.

O altă prevedere din ordonanță se referă la prelungirea suspendării transportului rutier internațional de persoane efectuat de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Elveția, Anglia, Irlanda, Olanda și Turcia și, evident, inclusiv din aceste țări către România, pe întreaga perioadă a stării de urgență.

Pentru că transportatorii sunt extrem de importanți în această perioadă, economia are nevoie de ei, românii au nevoie de ei, am stabilit pentru conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, că vor completa la intrarea în țară doar o declarație pe propria răspundere într-un model stabilit de Ministerul Transporturilor prin care își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre curse.

Aceștia nu se vor izola la domiciliu, cu condiția asigurării de către angajator a materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19 și în mod normal, să nu aibă la intrarea în țară simptome de infectare cu noul coronavirus. Am luat, totodată, o decizie care ajută traficul internațional și limitează aglomerația de la punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Așadar, pentru fluidizarea traficului în aceste puncte, conducătorii camioanelor de transport marfă care tranzitează teritoriul României nu vor mai completa declarațiile epidemiologice la intrarea în țară dacă vor utiliza strict coridoarele de tranzit și punctele pentru trecere a frontierei de stat situate la capetele acestor coridoare, fiind interzisă abaterea de la acestea.

Totodată, dacă tranzitarea teritoriului României se va face într-un timp de maxim 48 de ore, staționând numai în parcări situate pe coridoarele de tranzit marcate în mod corespunzător de către Ministerul Transporturilor.