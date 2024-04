Monden Moartea lui O.J. Simpson, sportivul achitat pentru o dublă crimă. Avea de plătit peste 100 de milioane de dolari familiilor victimelor







O.J. a murit și a lăsat în urma milioane de dolari datorie familiilor lui Ron Goldman și Nicole Brown Simpson. Datoria a apărut în urma unui proces intentat în 1997, după cum a declarat un avocat al familiei Goldman.

O.J. Simpson a fost achitat pentru uciderea lui Ron Goldman și a fostei sale soții Nicole Brown Simpson

Fostul star al fotbalului american și actor a fost achitat în timpul procesului său extrem de mediatizat din 1995. O.J. Simpson a murit de cancer la vârsta de 76 de ani, pe 10 aprilie.

În 1997, un juriu, în cadrul unui proces civil, l-a găsit responsabil pentru că a provocat „cu bună știință și pe nedrept" moartea lor. Acesta l-a condamnat la plata a 33,5 milioane de dolari, sumă care a crescut la 114 milioane de dolari din cauza dobânzilor neplătite. Informațiile au fost făcute publice de un avocat al familiei Goldman pentru People.

Însă, până în 2022, Simpson plătise doar o mică parte din sumă. El a plătit aproximativ 132.000 de dolari familiei Goldman.

Simpson a plătit atât de puțin pentru că a negat că ar avea surse de venit sau proprietăți

O.J. Simpson a câștigat 400.000 de dolari pe an din pensii din NFL, din Screen Actors Guild și din alte surse, dar acestea au fost protejate de sechestru.

Potrivit avocatului familiei Goldman, în funcție de dorința tatălui lui Goldman, Fred Goldman, echipa sa ar putea urmări averea și bunurile lăsate în urmă de Simpson pentru a colecta datoria.

Cei mai mulți bani pe care familia Goldman i-a primit de la Simpson au provenit din vânzările unei cărți pe care Simpson a scris-o.

După cum a relatat anterior Business Insider, în 2006, la aproape un deceniu de la procesul civil, Simpson a anunțat că va lansa o carte, intitulată inițial „O.J. Simpson: If I Did It, Here's How It Happened".

După ce o instanță de faliment din Florida a acordat drepturile asupra cărții familiei Goldman, cartea a fost în cele din urmă publicată, dar cu un nou nume: „If I Did It: Confesiunile ucigașului".

Cu toate acestea, cartea a fost rapid abandonată în urma protestelor publice

Familia lui Brown Simpson a profitat și ea de pe urma cărții. Sora lui Brown, Denise Brown, a dezaprobat publicarea. Ea a declarat pentru „Good Morning America" în 2007 că această carte este un „manual despre cum să comiți o crimă". Ea a numit orice profit din carte ca fiind „bani însângerați":

„Pentru mine, va promova mai multe crime în loc să ajute victimele violenței domestice", a spus Brown.

Tatăl lui Goldman, Fred Goldman, și sora lui, Kim Goldman, au încurajat apariția publicației:

„Putem să-i luăm cuvintele din carte și să demonstrăm că este un monstru", au spus aceștia.

Reacționând la vestea morții lui Simpson, tatăl lui Goldman a declarat:

„Singurul lucru pe care vreau să îl spun este că ziua de astăzi reprezintă doar o nouă reamintire a cât de mult timp ne-a lipsit fiul meu, cât de mult timp a fost plecat, iar singurul lucru care este important astăzi sunt victimele. Nu am nimic altceva de spus", a declarat acesta.