Cântăreață de muzică populară, lovită de mașină. Șoferul a fugit de la locul faptei

Interpreta de muzică populară Daniela Ploia a fost lovită de o mașină în timp ce se afla pe trecerea de pietoni. Aceasta trebuia să cânte la o nuntă, dar a fost marcată de tot ce s-a întâmplat. Înainte de a începe programul artistic, cântăreața a mers să-și ia pantofii din mașină.

Când se afla pe trecerea de pietoni, ea a fost lovită brusc de o mașină ce rula cu viteză mare. Aceasta nu apucat să se ferească.

M-am asigurat, ca de obicei, am văzut că nu vine nici o mașină, m-am angajat să traversez și m-am trezit lovită. Tot ce am auzit au fost roțile scârțâind”, a povestit artista pentru SpyNews .

Solita a mai spus că șoferul, care mergea cu viteză mare, a fugit de la locul faptei. Polițiștii caută să identifice mașina persoanei în cauză. Aceasta a declarat că s-a speriat foarte tare și că a avut nevoie de timp pentru a se relaxa.

„Avea o viteză foarte mare, a reușit să frâneze și m-a lovit în frânare. Am căzut, m-am speriat, nu știu exact ce s-a întâmplat… Cel / Cea care era la volan m-a ocolit pur și simplu și a plecat. Nu am apucat să văd numărul mașinii, a fost ceva foarte scurt”, a mai spus Daniela Ploia.

Daniela Ploia a mai declarat că s-a lovit la șold și umăr și că nu a putut cânta imediat. Ea a povestit că mirii erau nedumeriți și că nu înțelegeau de ce nu începe programul la ora stabilită.

„M-am lovit la șold și umăr, nu am simțit pe loc gravitatea, am fost foarte speriată. Trebuia să intru la program, nu am reușit să fac asta imediat. Mirii erau nedumeriți și nu înțelegeau de ce nu cânt, le-am stricat puțin programul, chiar dacă a fost ceva tacit”, a spus Daniela Ploia.