O cântăreață celebră este de nerecunoscut. Emilia Ghinescu cântărește 45 de kg. Cum a reușit performanța de invidiat. Foto

Interpreta de muzică populară, Emilia Ghinescu, este de nerecunoscut. A surprins publicul după ce a reușit să slăbească 13 kilograme. Artista a dezvăluit secretul siluetei sale de invidiat și a povestit ce dietă a urmat pentru a ajunge la 45 de kilograme.

În vârstă de 45 ani, Emilia Ghinescu, face foarte mult sport, aproape zilnic merge la sala de fitness.

Emilia Ghinescu: Eu așa mi-am găsit metoda

Emilia Ghinescu a vorbit despre metoda folosită de ea pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Eu așa mi-am găsit metoda prin care am putut să slăbesc. Eu am slăbit de la 58 de kilograme, inițial, cât am avut, la 50 de kilograme, după aceea de la 50 am scăzut la 48 și după aceea de la 48 la 45 de kilograme. La mine s-a întâmplat lucrul ăsta pentru că pe parcursul timpului, mâncând doar cantități foarte mici și destul de rar, stomacul s-a micșorat.

Sursa foto: Facebook

Este pe principiul operației bariatrice, adică, cu cât mănânci mai puțin cu atât ai mânca și mai puțin și se micșorează stomacul, pentru că nu mai simte nevoia să mănânce atât de mult”, a declarat Emilia Ghinescu.

Cântăreaţa de muzică populară: Eu nu mai pot să mănânc acum

Emilia Ghinescu spune că reușita constă în faptul că stomacul său s-a micşorat şi nu mai poate mânca mult nici să vrea: „Eu nu mai pot să mănânc acum, adică, dacă înainte mă săturam cu un meniu de la fast-food și mai mâncam și ceva dulce, acum mă satur cu un toast. Toată viața am ținut dietă, am fot într-o continuă dietă.

Sursa foto: Facebook

Reușeam să slăbesc până la 56-54 de kilograme, uneori 52 și eram foarte mândră de mine. Pot spune că m-am înfometat, da! Este greutatea pe care mi-am dorit-o, pentru că eu sunt scundă. Partenerul meu spune că sunt foarte slabă. Se uită la mine și se minunează. Îmi zice că sunt extrem de slabă și îmi spune că vrea să mă mai îngraș, pentru că nu este normal să fiu așa la 45 de ani”, a explicat Emilia Ghinescu, potrivit wowbiz.ro.