Zilele trecute, a avut loc un eveniment important, lansarea cărții „Noaptea dreptății românești 2005-2020”, de Ion Popa, erudit jurist, fost magistrat-judecător de mare prestigiu. Titlul cărții spune totul despre temă. Cine nu înțelege despre ce este vorba, asta este, nici nu are rost cazna vreunei explicații. Spre mare mea onoare, am fost invitat să vorbesc la această lansare, printre personalități marcante ale științei Dreptului. Mi-am creionat de cu seară cele ce aș avea de spus cu acest prilej, apoi am vorbit cu Ion Cristoiu, moderatorul evenimentului, cu privire la valoarea lucrării. Am convenit amândoi că nu va exista istoric serios, care să vrea să studieze neagra noapte a dictaturii Coldea-Kovesi din Justiția și societatea românească, fără ca lucrarea lui Ion Popa să nu fie studiată cu creionul în mână. Și am mai convenit ceva. Că autorul crimelor în serie nu a fost Binomul SRI-DNA, ci Trinomul SRI-DNA-Presă. Mai jos, cele ce mi-am notat în vederea participării mele la eveniment, un rezumat al observațiilor mele adunate în timp pe subiectul cărții lansate.