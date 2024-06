EVZ Special O afacere altfel. SmashVille devine refugiul oamenilor pentru a combate stresul







Hai să fim altfel în afaceri. Hai să le facem pentru oameni, pentru a veni în ajutorul lor. Un business din București face acest lucru. Vine în ajutorul oamenilor ce sunt prea stresați. SmashVille este refugiul pentru a scăpa încordarea venită din activitățile de zi cu zi.

Un tânăr om de afaceri, Aidan Saban a venit cu ideea de a face SmashVille, din dorința de a oferi oamenilor un loc sigur și controlat unde să-și elibereze stresul și frustrarea într-un mod sănătos și distractiv.

„Ideea a apărut când aveam 19 ani, când am observat cum ritmul accelerat al vieții moderne și provocările zilnice afectează bunăstarea mentală a multor persoane. Cu toții au experimentat momente de tensiuni și au simțit nevoia unui loc unde să poată exploda fără consecințe negative”, mi-a spus Aidan Saban.

Pentru a se asigura că totul va fi bine, tânărul antreprenor s-a implicat total în renovarea vilei. Cu toate că bugetul nu a fost unul mare, Aidan Saban a reușit să facă un loc ce aduce pe fața oamenilor un zâmbet larg, scrie infofinanciar.ro.

„Odată cu deschiderea acestui business, nu m-am dat la o parte de la muncă, apucând chiar și 16 ore pe zi pe șantier”, ne-a transmis Aidan.

Terapie prin spargere

Fără îndoială, cu toții avem nevoie de un astfel de loc. Unde distrugerea devine terapie. Locul a fost gândit ca un refugiu pentru oricine simte nevoie de a scăpa de tensiunile zilnice. Fie că e vorba de studenți în sesiune, de angajați stresați din cauza locului de muncă, sau de oameni care vor să facă ceva aparte.

Foarte mulți dintre noi găsesc diverse forme de a se elibera de stresul zilnic. Unii fac sport, alții mănâncă, alții beau, însă această[ modalitatea este una cu totul diferită. Echipa de la Smashville asigură un mediu sigur și controlat. Aici, lucrurile se pot sparge fără probleme, fără a se cauza răni sau gaură în portofel.

Cu siguranță cu toții am avut momente în care am vrut să luăm o vază, sau o cană, sau vesela de porțelan a mamei să o dăm de perete. Acesta este locul unde nimeni nu te va certa sau judeca după. Este locul unde fiecare dintre noi are intimitate și își poate „vărsa” nervii în liniște. Proprietarul afacerii ne-a spus că este locul unde „dacă au venit să distrugă, pot distruge ce își doresc. Dacă au venit să țipe, pot elibera emoțiile negative. Și cel mai important, la finalul sesiunilor sunt fericiți și revigorați”. Astfel, pot începe o nouă zi, o nouă săptămână.

Un concept inovator pentru nevoile societății

Afacerea s-a bucurat de un succes destul de mare într-un timp scurt, ea fiind deschisă în 2023 și fiind unica în București. SmashVille aduce un concept inovator ce răspunde nevoilor reale ale societății moderne.

„Succesul rapid a confirmat că exista nevoia reală pentru un astfel de loc, iar feedback-ul pozitiv de la clienți a fost un motiv ăn plus pentru a continua să inovez și să îmbunătățesc experiența oferită”, ne-a transmis Aidan Saban.

Din luna decembrie au fost 1.500 de rezervări, însă nicio persoană ce le-a trecut pragul nu a plecat tristă. De la începutul activității din ultima lună a anului trecut, media încasărilor lunare s-a ridicat la aproximativ 25.000 de lei. Startul a fost unul absolut promițător, însă pe lângă satisfacția financiară, cea mai mare bucurie este felul în care oamenii pleacă cu zâmbetul pe față după o sesiune de terapie prin spargere.

Aidan Saban ne-a dat și un mic inside despre un client ce i-a trecut pragul. „Cel mai matur client ce ne-a făcut să zâmbim a fost un domn de 76 de ani, mult mai vioi decât mulți dintre noi, de la care am primit un feedback foarte pozitiv”.

Acesta ne-a mai spus că vârsta minimă pentru sesiunile de spargere este de 14 ani, însă tinerii trebuie să fie însoțiți de un tutore legal. Pentru camera de țipat, pot merge copii începând cu vârsta de 5 ani.

Bonnie and Clyde de secol XXI

Serviciile oferite de SmashVille sunt diverse. Fie că vrei să te distrezi singur sau cu un grup de prieteni, pentru serviciile pe care le doriți prețurile pleacă de la 50 de lei și ajung până la 250 de lei. Există și servicii extra: pentru spargerea a 10 sticle, un client trebuie să scoată din buzunar 15 lei.

Cu toții știm povestea lui Bonnie and Clyde. Iar cei care vor să fie în pielea personajelor chiar pot face acest lucru pentru 100 de lei. Cu acest serviciu, doritorii se bucură 15 minute de spargerea a 40 de produse de sticlă, ceramică, porțelan sau de electrocasnice.

Țipetele te ajută să te relaxezi, fără îndoială. Poți face acest lucru timp de 30 de minute fără ca nimeni să te judece pentru doar 50 de lei.

Dacă mai mulți prieteni vor să facă și altceva decât să bea o cafea pe Victoriei pot merge la „Pentakill” unde pentru 250 de lei pot sparge pentru 15 minute 100 de produse de sticlă/ ceramică/porțelan.

Trebuie să ai condiție fizică, că de restul se ocupă ei

Proprietarul afaceri ne-a spus și cum decurge o sesiune de terapie prin spargere pentru a ne familiariza cu mediul. Totul începe cu un mic zâmbet de care cu toții avem nevoie în momentele grele. După care clienții sunt echipați corespunzător pentru ceea ce are să urmeze. Bocancii din metal, combinezonul de protecție din tercot, mănuțile anti tăiere, masca din policarbonat și cască de protecție sunt cele necesare pentru a lua parte la o terapie. Ulterior, este făcut și instructajul detaliat pentru a se asigura că pe tot parcursul ședinței vor fi în siguranță.

15 minute „îți faci de cap”, însă în siguranță. Dacă mai ai nevoie de 5-10 minute, cei de la companie mai oferă, mai ales că sunt extrem de flexibili. În timpul sesiunii, clienții au la dispoziție diverse obiecte de spart. Printre acestea se numără televizoare, aspiratoare, monitoare, imprimante, fiare de călcat, sticle, obiecte din ceramică.

„Modalitățile de distrugere sunt multiple și necesită o anumită condiție fizică, ceea ce adaugă un element de provocare și eliberare în același timp”, ne-a transmis proprietarul afacerii.

Sustenabilitatea într-o afacere pentru oameni

Aidan Saban ne-a spus că resturile după servicii sunt reciclate corespunzător.

„Camerele noastre de spargere sunt separate pentru sticlă și electrocasnice, tocmai pentru a facilita procesul de reciclare. Suntem o firmă care își dorește să mențină planeta curată și să minimizeze impactul negativ asupra mediului”, a transmis directorul. De asemenea, prin reciclarea resturilor contribuie activ la protejarea mediului înconjurător și la promovarea practicilor sustenabile.

Aidan Saban a spus că această afacere continuă să se dezvolte datorită fericirii pe care o vede pe chipurile celor ce îi trec pragul: „Fiecare zâmbet și fiecare mulțumire ne motivează să mergem mai departe și să îmbunătățim continuu serviciile pe care le oferim”.

Tânărul antreprenor a spus că cei care vor să deschidă o afacere trebuie să fie ambițioși, muncitori și să se înarmeze cu răbdare. Cel mai important, trebuie să continue să viseze, indiferent de cât de greu ar părea.

„Aplauzele de la final sunt net superioare cu piedicile de care se vor lovi pe drumul spre succes”, a concluzionat Aidan Saban.