Monden Nuntă în Guvern. Ministrul Economiei s-a însurat cu o jurnalistă







Republica Moldova. Dumitru Alaiba, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, s-a căsătorit cu jurnalista estoniană Marian Manni. După spusele ministrului, a fost doar o petrecere, pentru că cei doi sunt căsătoriți de mai mulți ani și au împreună doi copii. „Noi deja suntem înregistrați, avem și copii. Nici măcar nu o putem numi nuntă, este o ocazie să ne întâlnim, căci avem rude în două țări, avem prieteni în foarte multe țări. Și, măcar o dată în viață, merită să fim împreună pentru o zi”.

Dumitru Alaiba s-a născut pe 14 aprilie 1982 în localitatea Stoicani din raionul Soroca. Din 24 februarie 2019, Alaiba este deputat în Parlamentul Republicii Moldova, iar din 2016 este membru al Partidul Acțiune și Solidaritate.

Economist de profesie, cu diplomă de licență și master la Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) și studii post-universitare în managementul proiectelor internaționale la Universitatea Rovaniemi a Științelor Aplicate din Finlanda, Dumitru Alaiba a preluat portofoliul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării în 2023. De asemenea, el este vicepremier în Guvernul de la Chișinău.

Cine este Marian Manni, soția ministrului Dumitru Alaiba

Marian Manni a studiat jurnalismul la Universitatea din Tartu, Estonia, Universitatea Aarhus, Danemarca, și Universitatea din Hamburg, Germania. A lucrat și a studiat în Australia, Spania, Danemarca, Germania, Franța și Țările de Jos.

”După studiile de licență la Universitatea Tartu (Estonia), am plecat în Australia pentru un an. Am vrut să-mi exersez engleza, dar m-am întors eliberată de nevoia de a fi văzută ca cineva foarte realizat. Să mergi cu bicicleta prin tufișuri și să faci autostopul singur pe un continent îndepărtat îți poate face asta. Nimănui nu părea să îi pese că am scris pentru un săptămânal estonian sau că am cunoscut un ministru estonian. Abia dacă puteau găsi țara mea pe hartă. Eram liber! Puteam în sfârșit să explorez lumea din afara redacțiilor prăfuite.

Am decis să devin dansatoare timp de un an. Am învățat arta flamenco-ului în Sevilla până când m-am întors la studii. De atunci, am continuat să colaborez și să lucrez cu grupuri diverse în redacții sau ONG-uri precum Greenpeace International, Reporteri fără frontiere și Transparency International. Cele mai bune rezultate, am învățat, apar atunci când diverse medii se reunesc, dacă le îmbrățișezi. Născută și crescută în Estonia, acum am aterizat și m-am cuibărit în Moldova. Vorbesc fluent engleză și estonă, pot conversa în română și spaniolă și înțeleg ceva rusă și germană”, se descrie Marian Manni pe blogul sau marianmanni.com.