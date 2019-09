Iancu Avram, mult mai cunoscut publicului pentru performanțele sale sportive, traversarea Canalului Mânecii înot, campion la karate, sau speaker motivațional, a vrut să salveze România. Sau cel puțin așa spune într-un anunț de retragere a candidaturii la președinția României.

Un text postat pe blogul său, lămurește definitiv problema:

„Vă anunț că mă retrag definitiv și pentru totdeuna din cursa prezidențială.

Scorul este 7 la 1 în favoarea adversarului. Ne aflăm în minutul 80. Mingea este la mine și pot șuta liber la poartă. Însă zidul sistemului este de nepătruns. Nici chiar eu, un optimist și un visător incurabil, nu mai cred că este posibil. Nu voi trece nici măcar de faza grupelor de calificare.

Câteva gânduri

Am intrat în această cursă în modul cel mai sincer, cu cele mai curate intenții, printr-un mesaj public. Voi ieși din această cursă, în același mod sincer, prezentându-vă o radiografie a experienței mele „prezidențiale”.

Am mizat 100 % pe reacția acestui mediu. Spuneam la început că am o singură șansă: „Mâna dreaptă să o ancorez în brațul puternic al lui Hristos și mâna stângă în brațul IUBIT AL POPORULUI”.

Care a fost reacția poporului? Au acționat…27 (două zeci și șapte de compatrioți ) din toată țara. Din 20 de milioane. Și vreo 4 din diaspora. Aceștia s-au angajat să strângă câte 10 liste de semnături. Și au și făcut-o. Vă mulțumesc din suflet pentru efort.

Suportul financiar

Nu am facut apel public pentru strângerea de fonduri necesare campaniei. Nu am făcut-o pentru a nu stârni vreo suspiciune de ordin financiar. Am mizat pe ajutorul poporului. Am primit un ajutor de la UN SINGUR ROMÂN în valoare de 2000 (două mii de lei), bani care au constituit fondul meu de campanie, folosit în mod exclusiv pe benzina și mâncare. De dormit am dormit în mașină, la cort, la prieteni și neamuri. Îți mulțumesc din suflet S.S. pentru acești bani. Dumnezeu să-ți întoarcă înzecit.

„Consensul candidaților independenți”

Dorind să salvez România am costatat că sunt prea mulți „salvatori”. Toți sunt de acord cu un consens; întregul eșichier polititc să se așeze în spatele lor. Nu în spatele altora. Declar misiunea imposibilă, așa că mă retrag!

Mă felicit pentru această acțiune. Personal mi-am facut un mare bine. Contrar sfaturilor prețioase a multor prieteni (cărora le mulțumesc) de a nu mă ” încurca în așa ceva”, am făcut-o. Dacă nu o făceam, cu siguranță, pe la 65 de ani trăiam cu falsa impresie ca aș fi putut salva România și că n-am făcut-o. În viață nu doare atat de mult ce ai facut. Ci ceea ce n-ai facut. Acum îmi pot trăi în mod plenar frumoasa viață, în continuare. Mă întorc la implicarea în locul natal. Această experiență îmi va ajuta enorm de mult pentru a-mi calibra corect acțiunile din viitor. Ce am pierdut? (că ceva am pierdut) Nu știu. Ce am câștigat? (că ceva am câștigat) Nu știu. Timpul îmi va elucida răspunsurile.

Mă întorc din apele tulburi ale politicii de la cel mai înalt nivel, la apele mele reci dar limpezi. La acțiunile mele sociale, caritabile și la recordurile care m-au facut cunoscut și care v-au făcut ( pe unii) să fiți mândri că sunteți români.”

Textul îl puteți citri integral AICI.

