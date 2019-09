Autoritățile sanitare federale au precizat că lucrează la stabilirea cauzelor acestor morți. Experții medicali și autoritățile de sănătate ale SUA au lansat, vineri, un avertisment public cu privire la riscurile vapării, în încercarea de a descuraja acest obicei, pe fondul numărului tot mai mare de cazuri grave.

Se presupune că numărul persoanelor cu afecțiuni pulmonare grave s-a dublat, până la aproape 450 de posibile cazuri în 33 de state.

Departamentul de Sănătate din Indiana a anunțat vineri a treia moarte cauzată probabil de țigările electronice, fiind urmată de Minnesota, care a raportat al patrulea deces. Ulterior, autoritățile sanitare din Los Angeles au vorbit despre cinci decese în care „vapingul” este cauza posibilă. Alte trei morți din cauza acelorași afecțiuni au fost raportate anterior, dintre care două în Illinois și alta în Oregon.

„Este evident că avem de-a face cu o situație epidemică ce așteaptă un răspuns urgent, a declarat David C. Christiani de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, într-un editorial din The New England Journal of Medicine, prin care le cerea medicilor să-și descurajeze pacienții cu privire la utilizarea țigaretelor electronice.

Oficiali ai centrului pentru prevenirea și controlul bolilor din SUA a precizat că este în desfășurare o investigație cu privire la cauzele acestor decese și că oamenii ar trebui să renunțe la vaping.