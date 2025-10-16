HAI România! Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți! Hai LIVE cu Turcescu







Noul trend: nu-ți mai cumperi lucruri, le închiriezi. Sunt din ce in ce mai multe business-uri care operează cu astfel de propuneri: de ce sa-ti cumperi telefon, aragaz, frugider sau televizor cand poti, pur si simplu, să plătești chirie pentru ele si sa le schimbi oricand cu variante mai noi sau mai performante?

E o capcana aici, in asa-numita economie circulară: usor-ușor, oamenii sunt dresați să renunțe la ideea de proprietate, asa cum au renunțat in ultimii ani la multe alte concepte, drepturi si libertăți, in numele unor idealuri propuse de ideologia neo-marxista. De aici incepe podcastul HAI Live cu Turcescu in care sunt invitați Bogdan Comaroni și Tavi Hoandră.

De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.