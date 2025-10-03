HAI România!

Nu predică ipocrită, ci exorcizare

Primul lucru care mă marchează în exercitarea slujirii exorcismului este confruntarea dintre acţiunea diavolului, pe de o parte, şi cea a lui Dumnezeu, pe de altă parte. Diavolul este arogant, furia lui distructivă îl face măreţ, şi pare că, la urmă, dacă suntem perseverenţi, se dovedeşte a fi eficientă; viguroasă, împunându-se într-un mod invincibil.

Dumnezeu, în schimb, este ascunsă, tăcută, vindecătoare dar este cea care, până la urmă, dacă suntem perseverenţi, se dovedeşte a fi eficientă. (…) Intervenţia şi acţiunea maternă a Preasfintei Fecioare, însă, se manifestă aproape tangibilă, dovadă suplimentară a conflictului incredibil dintre ea şi forţele adverse ale răului. Atitudinile şi reacţiile demonilor atestă adevărul cuvintelor pe care Dumnezeu le-a adresat lui Satana: «Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.

Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul» (Gen 3,15): se confirmă mijlocirea maternă a Fecioarei, care, cu preocupare iubitoare şi deosebită, cu o imensă tandreţe de Mamă, intervine alături de copiii ei suferinzi, luptând pentru ei şi împotriva Satanei.” (Pr. Francesco Bamonte, Preşedinte A.I.E. – Asociaţia Internaţională a Exorciştilor)

Youtube - HAI România!

HAI România!

Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Cine și-ar fi închipuit?! Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Să râdem sau să plângem? Hai LIVE cu Turcescu
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital
Ucigaşii de copii rămân la locurile lor în spital