Norvegia a obținut un punct de aur în fața Spaniei, iar acum, prin vocea mijlocașului Martin Odegaard, avertizează România înaintea meciului direct.

„Am spus ultima oară, după 1-1 în Suedia, că a fost cel mai meci internațional în care am jucat. Acum, afirm că acesta a fost și mai bun. Să fim mândri de noi, de modul cum am luptat. Nu am câștigat trei puncte, dar am reușit ceva extraordinar.

Am demonstrat că ne putem descurca în fața oricărei echipe, oricât ar fi de mare. Când Spania a început să tragă de timp și să facă schimbări defensive, am realizat că am ales calea corectă în jocul nostru. Nivelul la care am ajuns acum este teribil de bun. Trebuie doar să construim pe ce avem și să luăm trei puncte în România. Sper să reușim”, a declarat Odegaard.

România va întâlni Norvegia marți, pe „Arena Națională”, de la ora 21:45 (în direct la Pro TV).

