EXCLUSIV EVZ. Noul director al Agenției Naționale Antidrog, despre LORZII DROGURILOR din România

Începând cu 4 decembrie, Agenția Națională Antidrog (ANA) are un nou director ca urmare a demiterii chestorului Sorin Oprea de la bordul Agenției. Jurnaliștii EVZ au stat de vorbă cu actualul director ANA, comisarul șef de poliție Constantin Negoiță, acordând primul interviu din această funcție, despre situația în care a găsit agenția, planurile pe care le, dar și cum își dorește să îi restabilească credibilitatea.





Ați fost coordonatorul Centrului Regional de Evaluare și Prevenire Antidrog București II. Ce măsuri ați întreprins din această funcție? La acest centru sunt din 2005. În afară de coordonarea pe linie de asistență și de prevenire pe care o desfășuram, am participat la un curs de formare – Întărirea strategică și operațională a capacității instituționale a Agenției Naționale Antidrog – o pregătire făcută cu specialiști din Spania, de unde noi am și importat expertiza și modelul spaniol prin crearea acestei agenții de către profesorul Abraham. România a vehiculat că noi suntem o țară de tranzit, că la noi nu se întămplă așa ceva, până când a ieșit la suprafață, până când nu s-a mai putut ține sub preș, astfel înființindându-se această agenție.Am participat la crearea punctului de asistență, pentru că inițial agenția nu făcea decât prevenire.

Cum ați colaborat cu societatea civilă? Este benefică aceasta în prevenirea consumului de droguri? La centrul pe care l-am coordonat am colaborat foarte bine cu societatea civilă. Cu aceasta este fundamental să fii corect, cinstit, să le spui adevărul în față, ce poți să faci și ce nu poți să faci, să se țină cont de părera lor. Ei știu cel mai bine ce nevoi au. Noi trebuie să transpunem în viață nevoile lor. Consider că este foarte important consultarea și sprijinul societății civile în desfășurarea acestui obiect spre care tindem să limităm consumul de droguri.

În martie anul trecut, un grup de cinci ONG-uri au întrerupt colaborarea cu Agenția Națională Antidrog, pe motiv că aceasta nu-și îndeplinește misiunea asumată în ceea ce privește Strategia Națională Antidrog, mai ales că la jumătatea perioadei de implementare se putea vorbi de zero rezultate, după cum afirmase directorul executiv al Fundaţiei Parada, Ionuţ Jugureanu. În acea perioadă nu eram în bordul ANA. În momentul în care un ONG se retrage din colaborarea cu agenția, este o alertă pentru că societatea civilă are nevoie de Agenția Națională Antidrog. Dacă aceasta nu mai certifică activitatea ANA înseamnă că vina este exclusiv a noastră. Nu pot să spun că un ONG – doar dacă are interese meschine – dar eu nu cunosc genul acesta de ONG-uri. Eu cred că atunc când s-a luat această decizie, oamenii au fost nemulțumiți. Nu cunosc motivul pentru care s-a întămplat. Când este un ONG este o alertă, când sunt două este o problemă și mai mare, dar când sunt cinci, este un dezastru. Ori te așezi la masă și discuți cu oamenii aceștia și vezi ce vor, ori îți spui că misiunea ta s-a încheiat și ceri să lași locul liber, să vină altcineva.

Care sunt gândurile cu care ați venit la conducerea Agenției? Cum doriți să regândiți sau să relansați ANA? Aș dori să refac imaginea ANA cum era pe timpul domnului director Abraham. Când oamenii veneau la serviciu cu bucurie, când exista o mare familie ANA care, în timp s-a diluat și a dispărut. Vreau să punem oamenii competenți pe locurile lor, să promovăm cinstea și adevărul. Să nu mai promovăm ambiguitatea, interesele mici, vreau și sper să pot reusi să aduc ONG-urile la masa cu ANA și să pornim o activitate de care chiar are nevoie societatea românească. Primul pas am și încercat să îl fac prin discuțiile pe care le port cu CIADO, găsind un partener foarte serios și nu am înțeles de ce CIADO a fost lăsată deoparte. Am participat la câteva activități desfășurate de aceasta și recunosc cu invidie ca ANA să poată face măcar atât cât face CIADO ca deschidere, popularitate, voluntariat. M-au impresionat.

După șapte ani de încetare a colaborării ANA-CIADO, printre primele măsuri pe care le-ați luat, a fost reluarea colaborării cu aceștia. De ce ați făcut acest lucru ? Cu ce a greșit fosta conducere în a nu păstra colaborarea cu aceștia? Cum a gândit domnul chestor Sorin Oprea, fostul director al Agenției Naționale Antidrog, mi-e greu să spun. După discuțiile pe care le-am avut cu președintele CIADO Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici și cu directorul executiv Gigel Lazăr, mie mi se pare că a fost o imensă greșeală. E o greșeală să nu ții cont de societatea civilă. Care este rolul nostru ? Pe cine vrem să ne ajutăm ? Pe noi ? Dacă societatea civilă ne demonetizează putem pleca acasă liniștiți. Trebuie să câștigăm din nou încrederea societății civile

Care vor fi primele măsuri pe care le veți lua în cadrul ANA? În primul rând mă gânesc la consolidarea culturii organizaționale, setate pe principii de valori corecte, pe efiență și eficacitate. Vreau să evaluăm documentele strategice pe care lucrăm, de exemplu, sunt unele greutăți în implementarea unor proiecte, Programul de Interes Național. Legislația este greoaie – trebuie puțin simplificată. Împreună cu specialiștii care încă sunt aici, să simplificăm această activitate. Nu sunt de acord ca fondurile destinate ong-urilor, la sfârșitul anului să le dau înapoi cum s-a întămplat într-o perioadă. Că nu putem, plecăm acasă. Vin alții care pot. Important este să cresc gradul de absorție al fondurilor europene nerambursabile. Deși sunt de scurtă vreme în această poziție, pregătesc un proiect pe care sper să-l putem să-l punem în aplicare despre reducerea birocrației și implementarea tehnologiei în tot ce privește diferite avize, autorizații pe substanțe în regim special, etc. În plan internațional, principalul lucru pe care vreau să îl facem, este preluarea președinției Grupului HDG, încercând consolidarea rolului României în misiunea internațională și în domeniul științific de activitate. Cred că este foarte important să ne prezentăm mai mult decât onorabil în relațiile internaționale în care ANA este președinte: Grupul HDG, proiectul de înfrățire cu Turcia – un proiect în care îi ajutăm în formarea unei agenții după modelul nostru, exportând partea pozitivă de la noi din țară în Turcia, plus alte colaborări internaționale.

Din datele care au apărut în presă, până acum cam 80% din bugetul instituției se ducea ăe salarii. Există salarii mari în cadrul Agenției? Acum, depinde ce înțelegem prin salarii mari. Dacă vi se pare că un ofițer care câștigă la începutul carierei în jur de 2.000 lei... Salariile din ANA nu sunt mari sunt niște salarii decente. De exemplu, după 33 de ani de muncă, cu școală de ofițeri, salariul meu este în jur de 7.000 lei.

