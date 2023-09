O nouă zi de război, a 561-a. SUA, cadou cu două tăișuri pentru Ucraina

O nouă zi de război începe în Ucraina, cea cu numărul 561. Trupele Kievului avansează considerabil, iar acest lucru a fost sesizat și de oficialii din Statele Unite. Americanii văd progrese „foarte încurajatoare” în contraofensiva pe care Ucraina o desfăşoară împotriva Rusiei. Declarația îi aparține secretarului de stat american Antony Blinken. Acesta a întreprins o vizită la Kiev, miercuri, după cum informează AFP.

Oficialul american a avut o întrevedere cu liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski. La rândul său, președintele Ucrainei a precizat că urmează o iarnă dificilă.

Informațiile din ultimele zile arată că armata ucraineană a reușit să ocupe teritorii importante în zona localității Rabotîne. Este vorba despre frontul din Zaporojie. Trupele Kievului au depășit fortificațiile de tip „dinți de dragon” în trei locuri deodată. În mai multe videoclipuri, apărute în spațiul public, se poate observa cum soldații ucraineni operează în trei locuri în spatele fortificațiilor rusești. Astfel, o nouă zi de război aduce și avansuri pe fronturile ucrainene.

O nouă zi de război în Ucraina, aduce și o veste bună. Statele Unite vor furniza Ucrainei muniții cu uraniu sărăcit. Acest tip de proiectil este foarte eficient împotriva tancurilor și vehiculelor blindate, a anunțat miercuri Pentagonul, potrivit AFP. Muniția de 120 mm este destinată tancurilor de luptă americane Abrams. Acestea vor fi livrate Kievului într-o nouă tranșă de ajutor militar, în valoare de 175 de milioane de dolari. Pentagonul a confirmat informația într-un comunicat oficial.

Marea Britanie a trimis muniţie cu uraniu sărăcit în Ucraina la începutul acestui an. Însă acesta ar fi primul transport american de muniţie cu uraniu sărăcit. Drept urmare este de așteptat să apară tot felul de controverse. Livrarea acestor proiectile vine după ce administrația Biden decis să furnizeze Ucrainei muniţii cu dispersie.

Utilizarea muniţiei cu uraniu sărăcit a fost intens dezbătută. Mai mulți oponenţi, precum Coaliţia internaţională pentru interzicerea armelor cu uraniu, susțin că există riscuri pentru sănătate. Acest lucru din cauza inhalării prafului de uraniu sărăcit. Uraniul sărăcit este folosit pentru muniţie, deoarece densitatea sa extremă oferă cartuşelor capacitatea de a pătrunde cu uşurinţă în blindaj şi de a se autoaprinde. Statele Unite au folosit muniţie cu uraniu sărăcit în războaiele din Golf din 1990 şi 2003.

In the middle of the day, russian terrorists hit a market in Kostantinivka, Donetsk region, with a ballistic missile. There are numerous victims, with 16 reported killed as of now. Rescue operations of local civilians are continuing. pic.twitter.com/CcFzwhLPeG

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 6, 2023