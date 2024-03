Noua Casă. Românii nu se mai înghesuie la credite garantate de stat

Noua Casă, programul guvernamental de garantare a creditelor ipotecare pentru achiziția de locuințe nu mai are trecere la români. În prima lună de la lansare au fost încheiate doar 100 de contracte.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a acordat doar 100 de garanţii în prima lună. Anunțul a fost făcut de directorul general al Fondului, Dumitru Nancu, la un eveniment de specialitate.

Românii nu mai par la fel de interesați, ca în anii trecuți, de achiziția unei locuințe cu un credit garantat de stat. Programul Noua Casă beneficiază de un buget în valoare de un miliard de lei anul acesta. Dar, în prima lună de la lansare, doar 100 de contracte au fost încheiate. Aceasta chiar dacă, potrivit directorului FNGCIMM, Dumitru Nancu, au fost îmbunătățite condițiile.

„Având în vedere că avem o lună de zile de când programul este operaţional, cu toate că am înjumătăţit comisionul de garantare de la 0,3% la 0,15% (pe an – n. r.), costurile notariale la fel au fost reduse prin ordin al ministrului de Justiţie, în prezent doar 100 de garanţii am acordat”, a spus Dumitru Nancu.