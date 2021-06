Balerina susține că o firmă de consultanță financiară care are legături strânse cu Jeffrey Epstein a păstrat dosare cu victimele , și că ea a fost împrumutată ​​prietenilor importanți, conform noilor acte judiciare.

Priscilla Doe, balerină din New York, care spune că Epstein a abuzat-o între anii 2006-2012, vine cu acuzații tulburătoare împotriva unei entități corporatiste misterioase cunoscută sub numele de HBRK Associates Inc. Firma a fost odată înregistrată de Richard Kahn, contabilul lui Epstein și coexecutor al averii sale de aproximativ 210 milioane de dolari.

Potrivit unei plângeri depuse săptămâna trecută , Epstein a forțat balerina să facă masaj unor personalități celebre și „cel puțin unul dintre acești prieteni a informat-o că are permisiunea lui Epstein să facă ceea ce dorea cu ea”.