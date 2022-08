Noi detalii despre sănătatea lui Joe Biden. Cum se simte președintele american 

Dr. Kevin O’Connor a declarat că președintele Joe Biden „încă se confruntă cu o tuse ocazională, nu mai prezintă febră și are o stare de spirit bună. Temperatura, pulsul, tensiunea arterială, frecvența respiratorie și saturația cu oxigen rămân în întregime normale”, a adăugat dr. O’Connor.

Biden, în vârstă de 79 de ani, a ieșit pentru scurt timp din carantină săptămâna trecută după ce a fost testat negativ, dar a fost din nou testat pozitiv sâmbătă și a fost din nou forțat să se izoleze.

Președintele a continuat să lucreze de la reședința Casei Albe de când a revenit în izolare. Casa Albă a distribuit un videoclip în care președintele prezintă o stare bună, alături de fidelul însoțitor un ciobănesc german în vârstă de 11 luni.

Cercetările arată că o minoritate dintre cei cărora li s-a prescris Paxlovid pot experimenta un caz de „recuperare” de COVID-19. Potrivit CDC, majoritatea cazurilor de revenire rămân ușoare.

Dar sâmbătă preşedintele SUA a fost testat din nou pozitiv, situaţie care s-a repetat de atunci în fiecare zi, ceea ce medicul Casei Albe a descris drept o „…recădere”, caz observat la un mic procent dintre pacienţii care au fost trataţi cu medicamentul antiviral Paxlovid.

Biden va respecta mai departe măsurile stricte de izolare şi lucrează de acasă, menţionează medicul său, Kevin O’Connor, în raportul despre starea de sănătate a preşedintelui pe care-l anunţă zilnic de când liderul de la Casa Albă s-a infectat.

Președintele a publicat un video pe Twitter, în care îl arătată semnând o declarație, semn că se simte bine:

I’m taking more action to help the families being displaced and lives lost due to the flooding in Kentucky.

Today, I added Individual Assistance to the Major Disaster declaration I approved to expedite support to flooding survivors. pic.twitter.com/6G1oXDDIFn

— President Biden (@POTUS) July 30, 2022