International Noi detalii despre moartea magnatului Mike Lynch: Am fost aruncaţi în apă







Un membru al echipajului de pe iahtul lui Mike Lynch a povestit că a fost aruncat în apă în momentul în care s-a întâmplat tragedia. Matthew Griffiths, care era de pază în noaptea respectivă, a declarat anchetatorilor că membrii echipajului au făcut tot ce le-a stat în putinţă pentru a-i salva pe ceilalți.

Noi detalii despre moartea lui Mike Lynch

Griffiths, căpitanul vasului, James Cutfield, şi inginerul Tim Parker Eaton sunt investigaţi de autorităţile italiene pentru omor prin imprudenţă şi posibil naufragiu. „L-am trezit pe căpitan când vântul avea 20 de noduri. El a dat ordin să îi trezesc pe toţi ceilalţi”, a declarat Griffiths, citat de Ansa. „Nava s-a înclinat şi am fost aruncaţi în apă. Apoi am reuşit să ne ridicăm şi am încercat să îi salvăm pe cei pe care am putut”, a adăugat el, descriind evenimentele din primele ore ale zilei de 19 august, când Bayesian fusese ancorat în largul portului sicilian Porticello.

A încercat să salveze pe toată lumea

El a mai spus că mergea pe pereți și că încerca să salveze pe toată lumea. „Mergeam pe pereţi (ai vasului). Am salvat pe cine am putut, Cutfield a salvat şi fetiţa şi pe mama ei”, a spus el, referindu-se la pasagera Charlotte Golunski şi la fiica ei de un an. În total au existat 15 supravieţuitori ai naufragiului.

Avocații acestuia au spus că era „epuizat” şi că au nevoie de mai mult timp pentru a construi un caz de apărare. Parker Eaton nu a comentat ancheta. Procurorul Raffaele Cammarano a declarat săptămâna trecută că nava a fost cel mai probabil lovită de un „downburst”, un vânt descendent foarte puternic.

Este ceva suspect

Cu toate acestea, scufundarea i-a pus pe gânduri pe mulți experți, care consideră că iahtul trebuia să suporte orice furtună.Procurorii din oraşul Termini Imerese, în apropiere de Palermo, au declarat că ancheta lor va dura, epava nefiind încă recuperată din mare.

Magnatul britanic al tehnologiei Mike Lynch şi fiica sa Hannah, în vârstă de 18 ani, s-au numărat printre cele şapte persoane care au fost ucise.