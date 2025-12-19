HAI România! Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei







După o noapte dramatică de negocieri (17 ore!), Uniunea Europeană a aprobat un ajutor de 90 de miliarde de euro pentru Kiev, dar a făcut un pas în spate în fața Moscovei. În acest video analizăm culisele summit-ului de la Bruxelles, eșecul cancelarului german Friedrich Merz și cine sunt liderii care s-au opus confiscării banilor rusești.

Răsturnarea de situație: Cum intervenția Italiei (Meloni) și a Franței (Macron) a schimbat soarta negocierilor. 💶 Banii: De ce împrumutul pentru Ucraina va fi plătit tot de statele europene și nu din conturile Rusiei. 🇧🇪 Rolul Belgiei: De ce premierul Alexander De Croo a refuzat să atingă activele de la Euroclear.

🇷🇺 Reacția Kremlinului: Moscova sărbătorește o „victorie a bunului simț". 🌍 Concluzia dură: O Europă spartă în trei tabere – interesele Moscovei, ale SUA și ale Europei.