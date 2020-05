Anamaria Prodan i-a luat apărarea lui Marica, printr-o intervenție la „Ora Exactă în Sport”:

„Probabil o sa fie iar foarte multe subiecte cu ce spun eu, dar cred ca in viata privata a cuiva nu are nimeni dreptul sa se bage. Nimeni nu stie ce relatie are aceasta doamna Ana cu sotul acasa.

Cei ce filmeaza in privat si dau in ziare eu nu pot sa fiu de acord cu asa ceva.

Eu am trait o astfel de experienta care mi-a facut rau, dar am stiut sa o gestionez si eu si prietenul meu si familiile noastre, dar in viata asta se intampla multe lucruri.

Ciprian trebuie sa ramana un idol al romanilor, vorbim despre fotbal, si trebuie sa vorbim despre ce se intampla in Romania in aceasta perioada, nu despre ce a facut un om.

Nu trebuie judecat, cred ca e un idol al tuturor si un fotbalist care a facut istorie pentru Romania.

Cred ca viata lui privata este doar a lui si a familiei lui. Cred ca este o rautate impinsa la extrem sa faci o telenovela din aceasta intamplare, care noi stim cand s-a intamplat. A fost mult in spate aceasta chestie si eu l-am sfatuit sa iasa si sa spuna asta: ‘Care este treaba voastra? V-ati plictisit in pandemie? Eu sunt Marica, sunt numarul 1. Nu ma intereseaza ce crede lumea despre mine. Este doar problema mea si a familiei mele’.

Dar femeia respectiva are copii si cealalta femeie are copii. Nu este drept si frumos ca acesti copii sa vada aceste mistouri.

Nu este drept ca acesti copii sa vada aceste mistori si este pacat sa traim intr-o tara unde toata lumea poate sa faca orice si sa calce demintatea oamenilor. Nu spun ca ce a facut Marica e de dat exemplu. Cred ca fiecare va primi ce merita si noi nu avem dreptul sa stricam imaginea cuiva doar pentru ca am primit niste fotografii.

Daca se intampla asta in America stii ce pateau, si in Romania se incearca sa se schimbe legislatia, dar cred ca nu ai voie sa faci asa ceva. Fiecare are dreptul sa faca doar ce vrea cu viata lui si nu ai voie sa te bagi”, a spus Anamaria Prodan la PRO X.