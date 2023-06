Nikola Jokici, omul momentului în NBA, mesaj misterios de la Novak Djokovici. Baschetbalistul, luat prin surprindere

Novak Djokovici a cucerit titlul la Roland Garros, a ajuns la 23 de Grand Slam-uri și a devenit cel mai titrat tenismen din istorie. La doar o zi distanță, Denver Nuggets a trecut de Miami Heat, scor 4-1, în finala NBA. Într-un interviu, Nikola Jokic a recunoscut că a primit mesaj de la Djokovic, dar că nu-l poate arăta nimănui.

„- Este cea mai tare eră din istoria sportului din Serbia?

– Trebuie să fie! Ah, apropo de felicitări. Ia să văd dacă mi-a scris (Nole). Oh, rahat…

– Câte mesaje ai?

– Multe, multe. Voi stinge telefonul”, a spus acesta.

Nikola Jokic a fost întrebat și dacă va participa la parada de prezentare a trofeului. Acesta a declarat că nu poate da un răspuns concret momentan. El are în plan să ajungă în Serbia pentru a vedea ce fac caii de curse.

Nikola Jokic checked his phone to see if Novak Djokovic texted him congratulations after winning the NBA championship…

He couldn’t believe the amount of notifications on his phone 😂📱 pic.twitter.com/3WXx8tRpPd

— Eurosport (@eurosport) June 13, 2023