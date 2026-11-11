NICUȘOR „Gură de AUR” și obsesia CĂLIN GEORGESCU

Prima conferință de presă a președintelui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni după șapte luni a avut ca teme deciziile din criza politică, situația financiară a țării, raportul despre alegerile anulate din 2024 și relația cu Statele Unite. Discutăm declarațiile șefului statului și reacțiile provocate atacul lansat la adresa partidului AUR, precum și de interzicerea unui jurnalist la conferințele de la Cotroceni.

Interlocutori: Doina Gradea, Mirel Palada 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.