Mihai Vasilescu a scris un articol de opinie în care explică de ce Nicușor Dan și Clotilde Armand nu vor mai câștiga niciodată un nou mandat, chiar dacă el i-ar vota din nou. Blogger-ul se simte ca și cum ar trăi în Capitala anului 1991, susținând că nu a văzut niciodată mai multă „mizerie, jeg și putoare” ca în prezent, la un an de zile după ce USR-PLUS a preluat conducerea primăriei Generale București și a Sectorului 1.

Opinia unui alegător. Nicușor Dan și Clotilde Armand nu vor mai fi primari

„Aceasta va fi o opinie extrem de nepopulară, dar este opinia sinceră a unui alegător care i-a votat pe amândoi (adică eu) și care i-ar mai vota din nou: indiferent împotriva cui vor candida, niciunul dintre cei doi nu va mai avea parte de un al doilea mandat. Pentru c-au uitat un lucru extrem de important: au uitat de piramida lui Maslow. Iar ăștia ca mine sunt puțini, mandatul la primărie se (re)câștigă cu cei mulți pe care i-au pierdut, cei care acum nu i-ar mai vota niciodată.

Mai e un pic și se face un an de când primarii din București și-au intrat în funcții. Un an! Adică au trecut aproape douăsprezece luni și Sectorul 1 este mai mizerabil ca niciodată. Iar Bucureștiul, în marea lui parte, îi calcă îndeaproape pe urme. Sunt în Capitală din 1991, dar eu nu-mi amintesc să fi văzut vreodată mai multă mizerie, jeg și putoare ca acum. Pur și simplu nu-mi amintesc.

La noi aici, în Sectorul 1, pe lângă omniprezentele gunoaie, după cum era de așteptat, au început olimpiada șobolanilor și campionatul mondial al gândacilor. În plus, există momente (și nu puține) în care nu poți ieși pe stradă de cât de tare pute. Da, cel mai bogat sector al Bucureștiului este aproape înecat în propria-i mizerie, fetidă și urât mirositoare.

În Sectorul 1, nu mai poți ieși din casă. Ce măsuri putea lua Clotilde Armand

Mai mult de atât, și pe când locuiam în sectorul 4 s-a războit primarul cu societatea de salubritate. Rezultatul? Le-a zis să-și strângă catrafusele, că se ocupă primăria de strânsul gunoiului. Și chiar asta s-a întâmplat, s-a ocupat primăria cu oamenii și utilajele ei. Doar că eu, cetățean al sectorului, am avut de suferit numai vreo două săptămâni, până s-au reglat lucrurile. Și asta a fost tot. Oare de ce? Acolo nu era tot cu mafie și cu contracte frauduloase?

Și de parcă toate astea nu erau suficiente, mai există și țânțarii. Țânțari împotriva cărora nimeni n-a făcut nimic (mă rog, au mai încercat oamenii să facă câte ceva pe cont propriu, dar n-au avut nicio șansă). Băi, nu știu, dar în ultimele două sectoare în care am locuit înainte să ajung aici (adică 2 și 4), se stropea împotriva țânțarilor, puteai să ieși seara din casă, puteai să mai lași un geam deschis chiar dacă n-aveai plasă. Nu și aici.

Nu știu cum se prezintă situația pe unde locuiți voi, dar în Sectorul 1 nu prea mai poți să ieși din casă după ora 19.30. Imediat după ce soarele nu mai are putere, apar escadrilele de țânțari care te fac pe loc ciur. Doar în Deltă am mai trăit așa ceva, dar acolo măcar mă așteptam. Vă spun, mi-e frică să mă duc cu fetele în parc, deși mi-aș dori s-o fac seara pe răcoare, pentru că dacă aici între betoane ne cotropesc țânțarii, în parcul Bazilescu probabil că efectiv nu se poate sta.

Bucureștenii sunt nevoiți să-și încălzească apă ca să nu se culce năclăiți și transpirați. De ce va plăti Nicușor Dan cu funcția

Înțeleg că între timp, Nicusor Dan a anunțat că începe o campanie furibundă împotriva țânțarilor. Aham, să vedem, până una-alta, situația este exact asta pe care v-am descris-o eu.

Cât despre București, pe lângă mizerie, gândaci, șobolani și jeg (că n-avem exclusivitate pe ele în Sectorul 1), să vă mai spun că în continuare văd oameni care se plâng că n-au apă caldă? În secolul 21, în capitala unei țări europene, în mijlocul verii, există oameni care ajung seara acasă și sunt nevoiți să-și încălzească apă ca să nu fie nevoiți sa se culce năclăiți și transpirați. Și nu că „există oameni”, sunt chiar o grămadă cei nevoiți să facă asta. Mi-e groază să mă gândesc ce va fi la iarnă, când o să fie nevoie și de căldură în case.

Da, eu înțeleg că problemele radet (sau cum naiba s-o mai chema) nu se pot rezolva peste noapte, dar atunci nu le promiți oamenilor că, dacă te votează, de a doua zi vor avea apă caldă. Că oamenii nu sunt imbecili, înțeleg și ei ca nu se poate cât ai pocni din degete, dar vedeți voi, 12 luni nu mai înseamnă chiar „a doua zi”. Iar ăsta, Nicușoare, va fi unul dintre principalele motive pentru care vei plăti cu funcția. Da, știu, e nedrept, dar nu te-a pus nimeni să promiți ceva ce știai că n-ai cum să realizezi.

Nicușor Dan ar pierde în fața lui Firea. A uitat, împreună cu Clotilde Armand, despre nevoile primare ale oamenilor

Despre valorile traficului auto nici n-am de gând sa mai pomenesc. Am condus foarte rar prin București în ultimele luni, dar trăiesc cu aceeași impresie că niciodată n-a mai fost atât de rău. Iar asta în condițiile în care încă suntem în pandemie, nici nu vreau să mă gândesc cât de rău va fi după.

Toate astea despre care am vorbit mai sus se află la baza piramidei lui Maslow. Adică printre nevoile primare ale oamenilor, madame Clotilde și domnule Nicușor. Și voi vă așteptați să mai fiți votați? Niciodată! Cu toate războaiele voastre împotriva mafiei gunoaielor sau dezvoltatorilor imobiliari, omul de rând, omul care nu face parte din bulele voastre care se războiesc în Social Media, omul ăla care vine seara acasă printre munți de gunoaie și care n-are cum să-și facă un duș, omul ăla nu vă va mai vota NICIODATĂ.

Și asta se va întâmpla indiferent împotriva cui veți candida. Știu, pare ca aberez, dar sunt în stare să pariez pe orice că Nicușor ar pierde chiar și împotriva duamnei Firea. Iar Clotilde va pierde împotriva oricui va candida împotriva ei. Da, chiar și a lui Tudorache. Mark my word.

Mi se fâlfâie că mă vor răstigni fanii și admiratorii celor doi. Repet, eu i-aș vota din nou, aici doar am explicat de ce nu-i vor vota ceilalți. Pentru că dincolo de bule de internet și de lupte politice, ăsta este cruntul adevăr: dacă nu poți să ai grijă de nevoile de bază ale oamenilor, care exact asta așteaptă de la tine, n-ai nicio șansă să mai câștigi. Au pus căruța înaintea cailor, au reinventat amândoi piramida lui Maslow, și rezultatele se vor vedea peste trei ani”, a scris Mihai Vasilescu pe blogul său.