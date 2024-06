Politica Nicușor Dan s-a dat singur de gol în legătură cu relațiile sale cu Securitatea. O postare ciudată a fost remarcată de Mirel Curea







Deși Nicușor Dan neagă că ar fi fost colaborator al Securității comuniste în 1987, o postare pe Reddit, scrisă de un utilizator anonim, pare să dezvăluie exact informațiile despre activitatea sa din adolescență.

Jurnalistul EVZ, Mirel Curea, a relatat pe larg postarea de pe Reddit, menționând că deși credea că o să rămână în anonimat prin cele scrise, actualul edil al capitalei „a lăsat urme”.

Postarea de pe Reddit ce duce la Nicușor Dan

„Am fost racolat de securitate în liceu când eram minor

Cont de unică folosință din motive ușor de înțeles.

Am decis să fac această postare pentru că mi s-a părut că atitudinea r/România în această poveste este foarte ostilă și oarecum ignorantă.

Contextul este foarte greu de înțeles pentru cineva care nu a trăit în acei ani și care poate doar a auzit sau a citit după revoluție de securitate”, începe postarea de pe Reddit, preluată de jurnalistul EVZ.

În continuarea textului se menționează că evenimentele au avut loc când era elev, fiind extrem de talentat și participând la olimpiade importante, în jurul clasei a 10-a sau a 11-a, aproximativ în 1986 sau 1987, într-un oraș de dimensiuni medii, destul de departe de București.

Provenind dintr-o familie relativ modestă, părinții săi nu aveau alte studii în afară de cele de bază și nu erau membri ai partidului, ba chiar erau ostili față de acesta, manifestând un interes pronunțat pentru bancurile politice și ascultând Europa Liberă.

De altfel, se arată în postare, el nu era membru al Uniunii Tineretului Comunist, în ciuda faptului că mulți dintre colegii și colegele sale erau deja în această organizație.

„Într-o zi la liceu ni se spune că este o inspecție de la minister care va dori să vorbească cu unii dintre elevii din clasa noastră, parcă trei dintre care colega șefa de UTC și șeful clasei. Al treilea am fost eu și inițial am fost măgulit pentru că am crezut că era pentru rezultatele mele olimpice.

Am fost duși pe rând câte unul odată în biroul directorului unde se găseau „inspectorii””, se mai arată în postarea de pe Reddit ce i-ar aparține lui Nicușor Dan.

Securitatea, interesată de un anumit elev

În postare se dezvăluie că cei de la Securitate erau interesați de activitățile antisociale ale unui alt băiat, cam de aceeași vârstă, dar din altă clasă, care era perceput ca fiind destul de „șmecher” și un fel de lider al grupului.

Autorul postării scrie că a simțit o ușurare enormă și le-a comunicat că nu-l cunoaște personal, deci nu are nimic de spus despre el. Cu toate acestea, ei au insistat că poate s-ar putea interesa și că ar putea oferi mai multe informații altă dată.

La finalul conversației, i s-a cerut să semneze o declarație în esență că va păstra confidențialitatea despre ceea ce s-a discutat.

„Credeam că nu voi mai auzi vreodată de ei dar la câteva zile distanță cel mai tânăr dintre cei doi m-a căutat (la telefon acasă, cumva norocos că am răspuns eu) și mi-a stabilit o întâlnire într-un parc aflat la câteva sute de metri de casa noastră lângă niște bloculețe mai vechi. Nu am putut să refuz și acolo m-am întâlnit cu el și care apoi m-a dus într-unul din apartamentele acelui bloc unde se găsea deja cel de-al doilea dintre ei (și apartamentul nu prea arăta în nici un fel a locuință normală).

Acolo au pus întrebări despre băiatul acela antisocial la care nu prea știam ce să răspund că nu aveam nicio legătură cu el și încet încet ei încercau să mă direcționeze să spun anumite lucruri despre el la care eu în general făcea mai mult pe prostul că nu știu.

Unul din puținele lucruri de care știam era dacă fusese tuns într-un mod foarte neobișnuit stil punk de care însă știa cam tot liceul”, mai scrie în postarea de pe Reddit.

„Nicușor Dan racolat de securitate reddit”

Jurnalistul Mirel Curea mai scrie că postarea poate fi găsită la o simplă căutare pe Google, doar scriind: „Nicușor Dan racolat de securitate reddit”.

În continuarea postării anonime se mai arată nimeni nu știe despre acel episod, nici măcar părinții săi, însă mai târziu și-a dat seama că „scopul lor nu era atât de mult băiatul antisocial cât mai ales să aibă una sau mai multe declarații semnate de mine în care să îmi afirm ajutorul pentru Securitate, și probabil că dacă lucrurile ar fi rămas la fel m-ar fi contactat mai târziu în facultate sau cine știe unde aș fi ajuns”.