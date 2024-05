Nicușor Dan a făcut calculele pentru București. Primarul vrea trei mandate ca să rezolve problemele

Nicușor Dan susține că este nevoie de mai multă vreme pentru a rezolva problema traficului din București. El vorbește despre încă 12 ani, ceea ce ar însemna încă trei mandate de primar general.

Primarul Capitalei acuză dezvoltarea haotică a orașului, din mandatele predecesorilor săi drept cauză pentru traficul dificil din București. Concluzia a fost confirmată de mai mulți experți în dezvoltare urbană. În acest context, el spune că ar fi nevoie de patru ani dedicați rezolvării acestei problematici.

Primarul general estimează că problemele Capitalei ar putea fi rezolvate într-un termen de 12 ani. Nicușor Dan spune că într-un mandat s-ar putea găsi soluții lucrurile presante, precum termoficarea și traficul. Celelalte lucruri, precum aspectul orașului, consolidarea clădirilor, refacerea fațadelor urmând a fi rezolvate pe parcurs, în timp, în alte două mandate.

Nicușor Dan lasă să se înțeleagă că predecesorii săi au pierdut timp prețios, fixându-și alte priorități, mai puțin relevante pentru București. Amânarea rezolvării investițiilor în termoficare, ce datează din anii '90, au dus la situația actuală. Conductele foarte vechi, a căror înlocuire, costisitoare, a fost pasată de la an la an, nu mai fac față. Avariile se succed unele după altele, iar sarcina înlocuirii întregii rețele a picat în spatele actualei administrații.

„Dacă luăm în alt indicator, ăsta e cel mai relevant indicator, câtă apă pierzi în pământ. Gabriela Firea a luat o cantitate şi a mărit-o cu vreo 40 – 50% şi noi am reuşit să o scădem cu 20%. N-am scăzut-o cu 40-50% să ne întoarcem la cantitatea din 2016, dar măcar suntem în direcţia bună. Am schimbat 110 kilometri (n.r – de țevi) în trei ani, mai mult decât ei în 12 ani. Am propus 50 pe an şi doar în 2023 am reuşit să ajungem la 50 pe an!”, a explicat primarul general.