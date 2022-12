Nicușor Dan, certat de bucureșteni că nu au apă caldă și căldură: „Nu mi-e rușine. Eu nu am promis așa ceva”

Înconjurat de camere de luat vederi și de microfoanele jurnaliștilor, Nicușor Dan și-a îndreptat atenția către cetățeanul care a început să-i strige că primarul nu s-a ținut de promisiune și că l-a votat degeaba. În replică, abia inteligibil, Nicușor Dan a dat vina pe conducerea anterioară afirmând, totodată, „Nu am promis aşa ceva” și argumentând că acum avem tramvaiele pe care ar fi trebuit să le avem din 2015-2016.

„Dar cine a promis? Oamenii dumneavoastră. Dacă votaţi, aveţi căldură. Şi am înjurat-o pe…(n.r. Gabriela Firea). Nu vă e ruşine aşa un pic? Nu merge nici caloriferul, nici apa caldă. Unde ne trezim? E mai rău ca pe vremea lui Ceuşescu”, a fost dialogul dintre Nicuşor Dan şi bărbatul care l-a tras la răspundere în transportul comun din Bucureşti, informează Antena3.

Primarul s-a lăudat că în toți acești ani s-a concentrat pe lucrurile cele mai importante, ca modernizarea tramvaielor, autobuze electrice și troleibuze, menționând că cele 200 de milioane de euro investiți în rețeaua de termie se vor vedea începând din primăvara anului viitor.

„Am încercat în anii aceştia să ne concentrăm pe lucrurile importante, 200 de milioane de euro aceste tramvaie, 500 de milioane de euro pentru care am lansat achiziţia – modernizarea liniilor de tramvai, 200 de milioane de euro investiţii în reţeaua de termie, pentru care am atribuit deja şi s-a început proiectarea şi din primăvară o să vedeţi lucrările, 50 de milioane de euro autobuze electrice, 50 de milioane de euro troleibuze. Asta înseamnă 1 miliard de euro bani europeni sau nerambursabili pe care îi atragem prima oară pentru Bucureşti şi asta cred că trebuie să facă primarul”, a arătat Nicuşor Dan.

Luat în vizor de Nicolae Ciucă

Nicolae Ciucă a însărcinat Organizația PNL București să conceapă un plan în 10 puncte, cu termene de implementare în prima parte a anului viitor, pentru Nicușor Dan și, în funcție de realizări, se va decide dacă va mai fi susținut în Consiliul General al Primăriei Capitalei. În replică, primarul general și-a enumerat realizările.

„Bineînţeles că am un plan în privinţa acestui oraş. De exemplu că am semnat 200 de milioane de euro pentru termie, de exemplu că dăm drumul la tramvaie, de exemplu că suntem în faza finală de achiziţie cu troleibuzele şi cu autobuzele electrice, de exemplu că am semnat atribuirea pentru semaforizare inteligentă. Toate acestea sunt realizări ale unui program cu care ne-am angajat şi cu care am venit în faţa cetăţenilor”, a explicat primarul Capitalei.

Nicușor Dan a afirmat că este încrezător că va fi susținut în continuare în Consiliul General.