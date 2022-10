Nicușor Dan anunță facturi reduse la încălzire pentru bucureșteni: „Este cel mai mic preț din țară”. Cât de cald va fi în apartamente. Audio

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit despre facturile pe care le vor plăti locuitorii municipiuluiBucurești, în această iarnă, pentru încălzire. Primarul a subliniat că, și în această iarnă, populația municipiului București nu va plăti mai mult de 350 de lei pentru gigacalorie. El a precizat că prețul perceput bucureștenilor, pentru încălzire, este cel mai redus din țară.

„De la 1 noiembrie vom avea noile prețuri de la ANRE, inclusiv pentru prețul final al gigacaloriei. Mă aștept să nu fie mai mari prețurile. Cel puțin nu pentru populație, care va plăti 350 de lei / gigacalorie în continuare. 350 de lei este cel mai mic preț din țară”, a mai spus Nicușor Dan.

Totodată, Nicușor Dan a mai spus că este nevoie ca guvernul să suporte o compensare a prețului energiei, dat fiind costurile crescute cu gazele naturale.

„E necesar să fie o compensare la prețul energiei, pentru bucureșteni, având în vedere prețul la gaze” – spune Nicușor Dan. Eu sper să existe înțelepciune la Guvern în acest sens. Nu ne putem juca cu sistemul energetic național”, a menționat Nicușor Dan.

Situația din apartamentele bucureștenilor va fi mai bună

Primarul general a declarat că situația în apartamentele racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice va fi mai bună în această iarnă, datorită reparațiilor făcute. Potrivit primarului, Termoenergetica intervine la avarii și reușește să refacă în jur de 10 până la 15 km pe an, pe rețea principală.

„Sunt convins că va fi mai bine decât iarna trecută și mai bine decât acum 2 ierni. În plus, avem 30 de km de conductă principală reparate. Aici erau cele mai mari pierderi. Vom aveam și o centrală provizorie, de 70 de megavați. (…) Am avut anul acesta 4 șantiere deschise. Unul în Ferentari, aproape finalizat, unul în zona Amzei, în Pantelimon și pe Olteniței. Apa pierdută din rețea – e un indicator privind starea rețelei de transport. În ultimii 2 ani am reușit să reducem cantitatea de apă pierdută. Însă, din cauza războiului din Ucraina, nu mai găsim ușor pe piață conducte pentru a înlocui rețeaua, a declarat primarul general Nicușor Dan.

Primarul a anunțat că urmează să fie finalizată achiziția pentru înlocuirea a încă 200 de kilometri de rețea de conducte, în cadrul unui proiect finanțat prin fonduri europene.

„Cel târziu săptămâna viitoare vom termina achiziția pe fonduri europene, pentru 200 de km de rețea. Asta înseamnă că, la anul vom avea mai multe șantiere deschise pentru înlocuirea rețelei”, a mai spus pimarul la Europa FM.