George Simion, președintele AUR, lansează acuzații la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl consideră implicat în înlăturarea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în luna mai. Liderul formațiunii susține că președintele României le-ar fi cerut social-democraților să părăsească Executivul și să inițieze moțiunea de cenzură care a dus la căderea Cabinetului.

George Simion a susținut că șeful statului ar fi avut un rol în demersul parlamentar prin care Guvernul Bolojan a fost demis.

„Tot el (n.r.- Nicușor Dan) este de vină și pentru căderea guvernului Bolojan. Cred că toată lumea știe asta”, a declarat Simion.

Întrebat pe ce se bazează atunci când vorbește despre o posibilă implicare a lui Nicușor Dan în demiterea Executivului, liderul AUR a indicat persoane din PSD care ar fi participat la inițierea moțiunii de cenzură.

„De (n.r.- la) inițiatorul acestei moțiuni. Inițiatorul acestei moțiuni. Informal”, a răspuns George Simion, fără să ofere alte detalii despre identitatea persoanei de la care ar fi primit informațiile.

Președintele AUR a afirmat că susținerile sale nu se bazează exclusiv pe discuțiile purtate cu alte persoane, ci și pe modul în care s-au desfășurat evenimentele politice din acea perioadă.

„Eu nu vorbesc cu Nicușor Dan, cu președintele, cum îi zic unii. «Am vorbit cu președintele și vine de la președintele și știi că președintele controlează structurile informative și așa vrea președintele». Dar a fost evident și prin fapte, nu doar prin spusele unora și altora”, a declarat președintele AUR.

Cabinetul condus de Ilie Bolojan a fost înlăturat prin moțiune de cenzură în luna mai 2026. Demersul parlamentar a fost susținut de aleșii PSD și AUR, care au votat împotriva Guvernului.

După adoptarea moțiunii, Executivul a rămas la Palatul Victoria cu atribuții interimare, timp de aproximativ șase luni, fără să mai beneficieze de puteri depline.

George Simion susține că informațiile pe care le deține despre presupusa implicare a președintelui în demiterea Guvernului provin de la unul dintre inițiatorii moțiunii de cenzură.