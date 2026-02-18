HAI România!

Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

S-a dat la lopată în dimineața asta. Dar asta nu înseamnă că lumea stă in loc. Oricum, nu e o surpriză ca in Romania ne ia iau prin surprindere ninsorile, ploile sau vânturile. Așa ca dam din mana a lehamite si mergem mai departe. Sa vedem daca ajunge Nicu la Donald .

Si de ce se duce acolo, pentru ca e usor confuz. Cozmin Gușă și Robert Turcescu, podcast cu tot ce trebuie pe o vreme ca asta: nu iartă nimic! De la 12.00, live pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.

Youtube - HAI România!

HAI România!

Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare
Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare