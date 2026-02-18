Nicu îl vede pe Donald. Hai LIVE cu Turcescu

S-a dat la lopată în dimineața asta. Dar asta nu înseamnă că lumea stă in loc. Oricum, nu e o surpriză ca in Romania ne ia iau prin surprindere ninsorile, ploile sau vânturile. Așa ca dam din mana a lehamite si mergem mai departe. Sa vedem daca ajunge Nicu la Donald .

Si de ce se duce acolo, pentru ca e usor confuz. Cozmin Gușă și Robert Turcescu, podcast cu tot ce trebuie pe o vreme ca asta: nu iartă nimic! De la 12.00, live pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.