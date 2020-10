După prima mineriadă din 13-15 iunie 1990 de la București, în apropiere de comuna Berevoiești, județul Argeș, au fost găsite îngropate tone de documente aparținând Securității și SRI. S-a încercat inițial arderea lor, dar pentru că atrăgeau atenția au fot din nou îngropate.

După ce o parte din documente au ajuns la redacția România Liberă, a explodat un scandal mediatic fără precedent. Pe seama unor documente sustrase din sediile partidelor de opoziție atacate în timpul violențelor din zilele de 13-15 iunie, s-a speculat o implicare a Serviciilor Secrete în Mineriade.

O declarație care avea vreo trei pagini jumate, care se contrazicea. În pagina întâi se spunea că documentele de la Berevoiești nu au nicio relevanță sub aspectul siguranței naționale și pe pagina trei se spunea că sunt documente de nu știu ce… Vreo două pasaje bătute la mașină erau tăiate și pe verso era scris un alt pasaj cu mâna”, a explicat Ulieriu, în cadrul emisiunii „Dosare de presă”, pe evz.ro.

Când s-a întâmplat acțiunea de la Berevoiești, când s-au dus cei de la România Liberă și au descoperit documentele, eu am fost chemat să citesc o declarație de presă, la TVR, la Telejurnalul de la ora 20.00, făcută de Mihai Stan și de încă cineva, mă rog, nu vreau să-i dau numele.

Câteva ore mai târziu, bănuiala că ceea ce s-a întâmplat la Berevoiești a fost un „inside job” s-a apropiat de certitudine, în momentul în care un bețiv i-a spus că minte frumos. Acesta îl văzuse pe Nicolae Ulieriu la televizor, citind declarația oficială din partea SRI.

„Eu am fost chemat, atunci eram la Grădiștea, țineam un curs despre „Teoria și Practica Informației”. Am fost chheamat seara urgent, „Hai, vino, vino. Îmmbracă-te la costum”. Când am ajuns la 7 jumate, în curtea SRI-ului, Măgureanu m-aștepta la mașină și ne-am urcat amândoi în spate. Și mi-a dat astea trei coli jumate, „Citiți-le în mașină, pentru că le veți citi la televiziune”. Le-am dat o lectură și după aia le-am citit în fața camerei de luat vederi, cu contradicțiile respective.

Și când m-am întors, după Telejurnal… Că nu puteai să ieși, am stat acolo, am văzut Telejurnalul de la început până la sfârșit, inclusiv builetinul meteo. Plus faptul că erau reflectoare calde… Eu cu costum, care nu purtam costum decât la înmormântări, cravată,… transpirasem.

Și m-am întors cu mașina 131 până în Povernei, unde aveam sediul. Și la a doua stație s-a urcat unul abțiguit. S-a uitat la mine și zice „Bă, te-am văzut la televizor. Bă, dar ce le minți!” Asta mi-a dat de gândit . Și m-am dus la Măgureanu, era încă la birou, i-am spus „Uitați care e chestia. Aici așa, aici e greșit. Aici se contrazice. Eu vreau să vă spun următoarea chestie: nu mai citesc niciun text al altuia. Nu voi citi decât textele scrise de mine și aprobate de dumneavoastră”, a declarat Nicolae Ulieriu .