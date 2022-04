Nicolae Ciucă și-a depus candidatura pentru șefia PNL și a dat ordin: ”Mobilizare în toată țara”. Miza uriașă anunțată de premier

”Am decis să-mi depun moțiunea de candidatură pentru funcția de președinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuție pe care am avut o cu colegii și, desigur, în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situații politice. Partidul Național Liberal este astăzi la guvernare și are datoria să asigure stabilitatea țării”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă a mai spus că una din condițiile esențiale pentru buna guvernare este ca în interiorul partidului nostru să existe o stare de armonie și o concentrare a tuturor asupra obiectivelor. O altă condiție extrem de importantă este să avem o coaliție stabilă, în care dialogul cu partenerii să fie calea de rezolvare a tuturor problemelor care pot să apară din cauza divergențelor ideologic.

Obiectivul meu este întărirea partidului și pregătirea alegerilor din 2024. Eu sunt adeptul faptelor. PNL are datoria să asigure stabilitatea tării, siguranța românilor şi încrederea că vom depăși împreună acest moment complicat. În PNL trebuie să existe armonie, şi o altă condiție este să avem o coaliție stabilă. Știu că există soluții ca lucrurile să se îmbunătățească, va fi un efort comun al tuturor. De când am intrat în PNL, am putut observa capacitatea PNL de a se mobiliza în toate colțurile țării. Acest lucru am spus colegilor mei. Nu este vorba de o persoană, ci de toată echipa. Sunt convins că alături de colegii mei vom face o echipă puternică de care are nevoie țara”, a anunțat Nicolae Ciucă.

Congresul PNL va avea loc duminică, 10 aprilie

Biroul Executiv al PNL a votat, marţi, 5 aprilie, o derogare de la statut referitoare la vechime astfel încât premierul Nicolae Ciucă să poată candida la funcția de preşedinte al partidului, a anunţat purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe.

Există în partid o mare așteptare în legătură cu această candidatură. Există, din punctul nostru de vedere, toate condițiile pentru susținerea acestei candidaturi și acordarea acestei derogări pentru că premierul este un lider politic care, suntem noi siguri, va asigura o legătură mult mai puternică și eficientă între partid și Guvern, a spus Stroe.

Derogarea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Nicolae Ciucă s-a înscris în PNL în octombrie 2020 și avea nevoie de minimum 5 ani vechime pentru a candida la șefia partidului. Înainta sa, și Klaus Iohannis și Florin Cîțu au primit derogare de la statut pentru a candida.