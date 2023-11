Nicolae Ciucă anunță că Nicușor Dan nu va fi susținut de PNL la Primăria Capitalei, ca independent

Nicolae Ciucă a dezvăluit că a avut o întâlnire recentă cu Nicușor Dan, în cadrul căreia au discutat despre planurile acestuia pentru candidatura la Primăria Capitalei.

În urma discuțiilor, s-a stabilit că Nicușor Dan va candida independent. Ceea ce înseamnă că va merge la alegerile din 2024 fără sprijinul explicit al Partidului Național Liberal.

Nicolae Ciucă susține că PNL nu-l va susține pe Nicușor Dan ca independent

„Dacă rămâne independent, PNL nu susţine această candidatură”, a spus Nicolae Ciucă, cu referire la Nicușor Dan.

În ceea ce privește posibilele nume pentru candidatura la Primăria Generală, preşedintele PNL a afirmat că este cert că în momentul de faţă există un președinte interimar în persoana domnului Sebastian Burduja.

Astfel, Ciucă spune că este foarte important ca acesta, în calitate de președinte de filială, să își asume și candidatura la Primărie.

Nicușor Dan vrea să rămână independent în cursa pentru Primăria Capitalei

Nicușor Dan a comunicat recent că are în plan să-și mențină independența politică. El vrea să caute sprijinul partidelor de orientare dreaptă în viitoarele alegeri din 2024, cu scopul de a împiedica PSD să câștige Primăria Capitalei.

Primarul general al Capitalei a fost întrebat dacă ar accepta să se alăture PNL pentru a primi sprijin. Însă, acesta a subliniat importanța existenței unui candidat unic pentru partidele de dreapta.

„În opinia mea, esenţial este ca dreapta să aibă un candidat unic. Cred că pentru marea majoritate a votanţilor de dreapta, care ne-au spus acelaşi lucru în 2020, este ca dreapta să aibă un candidat unic.

Eu am fost votat de oameni care susţin PNL. Am fost votat de oameni care susţin USR. Am fost votat de oameni care susţin dreapta, fără să fie simpatizanţi ai acestor partide. Am o relaţie foarte bună cu PMP în Consiliul General şi cu celelalte partide de dreapta care nu sunt reprezentate în Consiliul General”, a declarat Nicușor Dan.

Liberalii ar fi cerut ca Nicușor Dan să devină membru PNL

Conform informațiilor obținute de la surse liberale, Nicolae Ciucă a propus în cadrul ședinței de săptămâna trecută ca Nicușor Dan să beneficieze de susținerea Partidului Național Liberal în ceea ce privește alegerile pentru funcția de primar al Capitalei din 2024.

Ciucă ar fi adus la cunoștință colegilor săi liberali că a avut deja o întrevedere cu actualul primar general.

„Nu este membru PNL”, ar fi spus din sală Rareș Bogdan. La rândul său, Theodor Stolojan ar fi afirmat că Nicușor Dan trebuie să se înscrie în PNL, ca să fie desemnat candidat candidat liberal la primăria Bucureștiului.