Nicolae Ciucă exclude tăierile salariale. De unde vor fi luați bani pentru acoperirea deficitului bugetar

Premierul Nicolae Ciucă a declarat că măsurile pe care le pregătește Guvernul pentru a reduce deficitul bugetar au în vedere amânarea sau tăierea unor cheltuieli neesențiale din instituțiile statului. El a dat ca exemplu, în acest sens, achizițiile de bunuri și servicii, de autoturisme sau de mobilier. Nicolae Ciucă a precizat că măsurile pe care le propune nu vor afecta salariile și nici domenii precum educația sau serviciile medicale.

„Prin aceste măsuri nu facem altceva decât să reducem şi să amânăm acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare. Am făcut specificaţiile necesare privind domeniile, respectiv bunuri şi servicii, autoturisme, mobilier şi alte cheltuieli care trebuie foarte bine gestionate fără a ne atinge de serviciile medicale, de educaţie, fără a ne atinge de reducerea veniturilor salariaţilor şi asta doresc să fie foarte clar înţeles de către toată lumea”, a declarat Nicolae Ciucă, de la Guvern.

Totodată, premierul a declarat că este nevoie de menținerea unui echilibru bugetar și în anul 2023, mai ales că există indici ce atestă o creștere ecomică și care asigură stabilitatea.

„Aşa cum am menţionat, cifrele pe care le avem astăzi pe masă, legat de anul 2022, ne demonstrează că au fost măsuri care ne-au asigurat creştere economică, stabilitate, au făcut ca România să fie cea mai stabilă ţară din regiune şi ne creează perspectivele pentru a avea încredere că în continuare putem să mizăm pe creştere economică şi să asigurăm îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare”, a mai spus premierul Nicolae Ciucă.

Care sunt intențiile guvernului

Șeful guvernului a arătat că a fost întrebat, la Iași, în legătură cu cheltuielile publice previzionate pentru acest an. Nicolae Ciucă a dat asigurări că se vor lua măsuri pentru asigurarea stabilității bugetare și pentru îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare.

„Cu toată responsabilitatea, aşa cum am făcut-o şi anul trecut când am avut de gestionat un an foarte greu, la fel şi anul acesta, nu facem altceva decât să luăm acele măsuri ca să asigurăm stabilitatea bugetară şi să ne asigurăm că avem banii necesari pentru îndeplinirea obiectivelor conform programului de guvernare”, a spus şeful Executivului.

Pe de altă parte, Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că este nevoie de impozite mai mari aplicate pe praguri, pentru venituri de peste 25.000 de lei, în sistemul bugetar. El a făcut referire inclusiv la veniturile premierului care cumulează, din pensie și indemnizația de prim-ministru în jur de 33.000 de lei pe lună.