Politica Nicolae Ciucă, despre declarațiile lui Marcel Ciolacu: Se alintă







Nicolae Ciucă a declarat că nu intenționează să revină în funcția de premier, chiar dacă Marcel Ciolacu a afirmat că l-ar nominaliza pentru acest post. Liderul PNL a subliniat că nu dorește să ocupe poziții pe care le-a mai deținut și a menționat că nu mai are dialog cu Marcel Ciolacu, acuzându-l pe liderul PSD că și-ar fi încălcat cuvântul de mai multe ori.

Nicolae Ciucă crede că Marcel Ciolacu face un joc politic de imagine

Nicolae Ciucă a afirmat că propunerea lui Marcel Ciolacu de a-l numi premier este doar o manevră politică de imagine, menționând că nu este interesat să revină într-o funcție pe care a ocupat-o anterior.

„Se alintă. Domnu Ciutacu, știți bine că nu sunt un om conflictual. Discut cu toată lumea, dar în momentul în care se depășește o limită a înțelegerilor nu numai politice este bine să se ia o pauză operativă. O exclud total și la fel de onest cum i-am spus și domnului Ciolacu vă spun că niciodată nu am revenit pe o funcție pe care am încadrat-o. Nu sunt un om care își dorește funcții”, a declarat liderul PNL.

El a subliniat că nu este motivat de funcții și că nu își dorește să se implice în astfel de jocuri politice. De asemenea, Nicolae Ciucă a indicat că între el și Marcel Ciolacu nu mai există aceleași relații de colaborare, deoarece acesta și-a încălcat înțelegerea politică de mai multe ori.

„E o chestiune de principiu. Mi-am respectat principiile. Am declarat că nu voi intra în politică. Se întâmpla acest episod înainte să fiu schimbat de Liviu Dragnea. Eram la final de mandat, am fost întrebat de președintele țării dacă doresc să îmi slujesc în continuare țara din postura de ministru al Apărării. Am călcat un principiu față de declarația pe care am făcut-o în urmă cu un an și ceva.

Acum când discutăm, inclusiv jocul pe care îl face Marcel Ciolacu mi se pare unul prin care încearcă să obțină un avantaj politic. Mi se pare normal ca eu să nu intru în jocul acesta. El vine și propun. Mă bucur că spune că am avut o guvernare bună, se vede și din cifre.

Nici eu nu am vorbit urât despre Marcel Ciolacu. După ce văd rezultatele de la alegerile parlamentare și care sunt rezultatele care sunt obținute de forțele politice de drapta prefer să nu fac niciun fel de scenariu. Eu nu l-aș nominaliza premier pe Marcel Ciolacu, merg pe o coaliție de dreapta”, a declarat Nicolae Ciucă la RomâniaTV.

Ce spune liderul PNL despre viitorul politic al lui Klaus Iohannis

Nicolae Ciucă a declarat că nu se pune problema ca președintele Klaus Iohannis să fie nominalizat ca premier.

„Nu cred că este cazul. Nu am discutat cu dumnealui. De ce să estimez ceva. La cum îl cunosc nu cred că nu ar fi vorbit de chestiunea asta până acum. Nici asta nu se va întâmpla”, a adăugat Ciucă.

Marcel Ciolacu l-ar numi premier pe Nicolae Ciucă, dacă ar ajunge la Cotroceni

Nicolae Ciucă a făcut aceste afirmații ca răspuns la declarațiile premierului Marcel Ciolacu, care, pe 1 octombrie, a spus că nu ar avea nicio ezitare să-l numească din nou pe Ciucă în funcția de premier, dacă acesta ar câștiga alegerile prezidențiale.

Marcel Ciolacu a subliniat că stabilitatea guvernamentală este esențială, mai ales după o perioadă marcată de schimbări frecvente la nivelul premierilor și miniștrilor, și că își dorește continuitate pentru a asigura o guvernare eficientă.

„În privinţa domnului Ciucă nu am nicio reţinere. Când ştii că ai mandat scurt, când ştii că se apropie un an electoral, e omeneşte să amâni anumite lucruri ”.