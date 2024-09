Nicolae Ceaușescu, un romantic. Care era melodia preferată a dictatorului

Nicolae Ceaușescu, fostul lider comunist al României, avea o melodie preferată. Mulți români o știu și azi. Este vorba despre piesa „Frumoasa mea cu ochii verzi”. Interpretată de Teodor Munteanu, melodia l-a cucerit pe Ceaușescu.

După un concert, liderul comunist a trimis un general să îi mulțumească artistului. Munteanu, invitat să cânte la Calul Bălan din Neptun, a primit aprecieri nu doar de la Ceaușescu, ci și de la Nixon.

Lui Nicolae Ceaușescu îi plăceau melodiile interbelice

„Am fost invitat să cânt la Calul Bălan, la Neptun, în Constanţa. Nixon şi Ceauşescu s-au ridicat în picioare şi au aplaudat. După ce am terminat, a venit la mine în pas alergător un general de armată. Mi-a fost teamă că am făcut o gafă.

M-a oprit şi mi-a zis: În numele tovarăşului Nicolae Ceauşescu, vă mulţumesc pentru prestaţia din această seară. Va rămâne o seară de neuitat”, povestea Teodor Munteanu, într-un interviu.

Artistul a povestit că Nicolae Ceaușescu avea o mare pasiune pentru melodiile compuse de români în perioada interbelică.

„Lui Nicolae Ceauşescu îi plăceau melodii compuse de români dintre cele două războaie mondiale. Era topit după ele. Ştia toate textele. Dacă cineva greşea, îl corecta. Din repertoriul meu i-a plăcut <Frumoasa mea cu ochii verzi>”, spunea artistul.

Fostului dictator îi plăceau foarte mult și romanțele.

„Îi plăceau romanțele. A venit o dată Benone Sinulescu şi după ce a ieşit din scenă, a venit Ceauşescu în cabina unde stăteam noi şi i-a spus. <Vezi că ai uitat o strofă> Benone a zis <da, o ştiu, dar am zis să nu o lungesc>. Zice <nu, melodia trebuie cântată aşa cum este ea, are o continuare, are o legătură>. Și-a amintit Irina Loghin.

Gheorghe Gheorghiu Dej a vrut să îl adopte pe Teodor Munteanu

Teodor Munteanu a relatat că l-a întâlnit pe Gheorghiu Dej la vârsta de 20 de ani, pe când era soldat în termen. A fost invitat să cânte de Ziua Marinei, eveniment care a avut loc la Sala Sporturilor din Constanța.

„Am cântat un cântec scris de Aurel Manolache: <Eu sunt Ghiţă, moldoveanul>. Într-o sală de 10.000 de oameni, Gheorghiu Dej a fost primul care m-a aplaudat. A venit la mine, m-a pupat şi mi-a propus să mă înfieze. Mi-a zis când mă hotărăsc să îi dau telefon”.

Teodor Munteanu, a trecut în neființă pe 23 februarie 2022, la vârsta de 82 de ani.

Întreaga sa viață a fost dedicată muzicii, pasiune pe care a descoperit-o de la o vârstă fragedă. La doar 17 ani, deja urca pe scenă pentru a susține spectacole.