Implozie în PSD? Scânteia a pornit de la una dintre cele mai performante organizații județene ale partidului. De la ce a izbucnit revolta primarilor

Primarul municipiului Girgiu, Nicolae Barbu, l-a acuzat pe președintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, că a mințit în legătură cu bugetul alocat în acest an municipiului.





Nicolae Barbu a declarat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că îl provoacă la un test cu detectorul de minciuni pe preşedintele PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, pe tema bugetului alocat în acest an municipiului. Potrivit acestuia, sumele primite de administraţia locală în acest an nu sunt în concordanță cu promisiunile făcute de conducerea PSD Giurgiu.

„Sunt câteva probleme care trebuie lămurite pentru că râmâne giurgiuveanul cu imaginea asta, cu această informaţie deformată şi nu e corect. La jumătatea lunii aprilie am fost acuzat de minciună, de rea credinţă pentru că am spus că se trenează repartizarea cotei de 7,5 la sută către primării şi se condiţionează prin această trenare, pentru că dacă spui că dai banii după alegerile europarlamentare, ce să înţeleagă omul!? Atât de virulentă a fost poziţia mea încât a dus la lucruri bune şi, până la urmă, au făcut ce trebuia să facă, adică să repartizeze bugetul.

Cât ne-au dat, că ne-au dat foarte puţin, treaba lor, atâta reprezintă municipiul în gândirea politică a conducătorilor PSD de la Giurgiu, nu am să vorbesc niciodată de rău de PSD, dar întotdeauna pentru acei conducători care nu îşi merită locul şi care se consideră mici sfinţişori în partid o să spun lucrul acesta. În legătură cu bugetul, spunea atunci domnul preşedinte Bădălău, domnul ministru, că toate nereuşitele mele se leagă de problemele guvernului. Nu! Nereuşitele, poate ale mele, se leagă foarte mult de modul cum sunt susţinut de aceea echipă a PSD de la judeţ. Întotdeauna am spus adevărul şi pot merge de mână cu oricine la orice aparat poligraf, detector de minciuni chiar de mână cu domnul Bădălău.”, a declarat Nicolae Barbu, conform DC News.

Primarul a declarat că asociaţiile de municipii, oraşe, comune şi Consilii Judeţene au avut, înainte de aprobarea bugetului, o întâlnire cu ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, cu consilierul de stat Darius Vâlcov, precum şi cu premierul Viorica Dăncilă. La această întâlnire a luat parte şi ministrul Niculae Bădălău , care i-a spus că bugetul „e gândit prost, oraşele mari vor primi bani, oraşele mici se vor îndatora mai mult”. Bădălău i-ar fi spus să se bată cât poate că „ăştia, adică guvernul, nu vă dau bani”, după care a apărut „o intoxicare a opiniei publice că nu a negociat Barbu bine acolo”.

„O fi Barbu prost în multe lucruri şi-mi asum că am limitele mele dar pe buget, pe finanţe, e meseria mea. (...) Eu am înţeles că foarte mulţi primari aşteaptă doar ce li se dă, dar să nu fim luaţi toţi de proşti. Se aruncă minciuni pe piaţă, hai să vedem cine are dreptate. Domnului Bădălău i-am arătat pisica de două ori, când a spus că nu l-a dat pe Barbu afară din organizaţie şi i-am arătat documentul, când l-a dat afară pe Barbu din PSD ca să candideze Lucian Iliescu (n.r. fostul primar al municipiului Giurgiu). Să nu ne jucăm cu declaraţiile, eu merg până la capăt.”, a completat primarul municipiului Giurgiu.

Nicolae Barbu, care deţine şi funcţia de preşedinte al organizaţiei municipale a PSD Giurgiu, a spus că „nu se mai poate face nimic în legătură cu bugetul”, dar îşi doreşte ca „oamenii să fie corecţi” şi consideră că primarul municipiului Giurgiu „este tratat ca Cenuşăreasa” în organizaţia judeţeană a PSD, chiar dacă a obținut rezultate foarte bune la toate alegerile.

