Probleme grave pentru Nico. Artista, conectată la perfuzii. Ce i-a cauzat căderea

Cântăreața Nico a ajuns pe patul de spital din cauza unei diete care i-a dăunat. Totuși, artista a obținut rezultate destul de bune, pierzând câteva kilograme.





Nico a ajuns pe patul de spital din cauza unei diete drastice, care i-a pus viața în pericol.

Artista a ținut dieta Dukan care, deși a ajutat-o să slăbească, a ajuns la spital cu carențe grave de vitamine și minerale.

„Dukanul nu o să-l mai țin niciodată pentru că mi-a fost rău. Am avut un șoc foarte, foarte nasol. Nu știu, de la proteine, nu știu ce s-întâmplat. Doar primele zile le-am ținut, după care m-a luat cu tremurici, am ajuns până la urmă la perfuzii și apoi a trebuit să iau vitamine. Am slăbit 7 kilograme în 7 zile, adică 1 kilogram pe zi, dar și acum spun același lucru: Dukanul nu o să mai țin niciodată!”, a declarat Nico după ce a ajuns la spital, conform DC News.

Nico formează o familie cu Laurențiu Matei de foarte mulți ani. Cei doi se înțeleg de minune, dar artista a mărturisit că partenerul ei de viață s-a luptat cu gelozia ei.

„Sinceră să fiu, nu îmi amintesc să fi făcut mari nebunii din dragoste. Am fost și sunt o femeie echilibrată. Gelozia a fost poate singura ”nebunie” pe care soțul meu a trebuit să o îndure.”, a declarat Nico.

„Cred că cea mai frumoasă declarație de dragoste este că îmi este alături, că mă susține în tot ceea ce fac. Acasă este locul unde îmi găsesc liniștea, de fiecare dată.”, a mai spus vedeta.

„Îmi place să cred că reușesc să îi transmit dragostea și respectul, în fiecare zi, prin fiecare acțiune a mea. Nu sunt neapărat romantică, dar consider că fac gesturi mici care transmit ceea ce simt.”, a încheiat ea.

SURPRIZA pentru DRAGNEA! Ce i-a adus fiul sau in PUSCARIE! Toata lumea vorbeste despre asta!

Pagina 1 din 1