Iulia Albu este de părere că e o dovadă de snobism să îți dai copilul la o școală privată, astfel că a ales ca fiica ei, Mikaela, să urmeze cursurile unei școli de stat. Află cum a fost vedeta dată afară din grupurile de mămici de la școală!

Iulia Albu are o fetiță din căsnicia cu Mihai Albu. După divorț, Mikaela a rămas la ea şi din păcate, cei doi au ajuns în instanţă deoarece nu se înţeleg cu privire la timpul pe care designerul ar dori să-l petreacă cu fetiţa sa.

Într-un interviu acordat pentru revistaa Viva!, Iulia Albu a dezvăluit că Mikaela merge la o școală de stat. Asta deoarece vedeta consideră că este o dovadă de snobism să îți dai copilul la o școală privată: „Este un snobism să duci copilul la o școală privată. Există și excepții. Eu nu sunt un om snob (râde), modestia mă caracterizează, după cum spuneam și anterior. Poate să facă o facultate în străinătate, dacă va alege un profil pentru care nu se oferă o pregătire suficientă în țară”, a declarat Iulia Albu.

M-au scos de pe grupul de mame de pe WhatsApp

Vedeta a mai povestit că întârzie întotdeauna la ședințele cu părinții. Dar este foarte mulțumită de școala pe care fiica ei o urmează în prezent. Cât despre grupurile de Whatsapp ale mămicilor din clasă, Iulia a fost dată afară de acolo.

„M-au scos de pe grupul de mame de pe WhatsApp. Nu mai țin minte exact de ce, dar sincer eu nu reacționez bine la mesajele acelea banale: m-am trezit de dimineață, am mâncat și am făcut imediat o poză. Mi se pare că sunt lucruri pe care nu ar trebui să le expui. Așa cum eu nu-mi expun copilul pe Instagram, așa nu o să-l expun nici pe un grup de mesaje. Am legat câteva prietenii, două, cu mămici, dar atât”, a mai declarat Iulia Albu în interviu.