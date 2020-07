Autoritățile din Constanța au intrat în alertă, încă de marți, după intrarea în vigoare a legii carantinei când au constatat că Spitalul de Boli Infecțioase nu mai are unde să interneze bolnavi de COVID19. Miercuri dimineață, potrivit prefecturii Constanța, erau internate 181 de persoane, dintre care 166 din județul Constanța și 15 din alte județe.

Pe toată durata zilei, cel puțin 50 de persoane, depistate pozitiv la testul SARS Cov-2, care, anterior, refuzaseră să fie internate, au fost recuperate de către Direcția de Sănătate Publică, așa cum cere noua lege, și aduse la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, singura unitate COVID din județ.

Șeful Direcției de Sănătate Publică al județului Constanța, Cristina Schipor, a confirmat, pentru EVZ, că Spitalul de Boli Infecțioase ajunsese de marți la capacitatea maximă, soluția găsită fiind, chiar în timpul serii, transferul unor bolnavi, cu simptome ușoare, la cele două spitale suport COVID din județ, cel de Pneumoftiziologie din cartierul Palazu Mare și Spitalul Municipal Medgidia.

„Astăzi, (miercuri) este din nou la capacitate maximă pentru că îi recuperăm pe cei 50 de pacienți care, anterior, refuzaseră internarea. 20 și ceva am internat la Pneumo și restul la Infecțioase. Îmbucurător este faptul că avem doar trei bolnavi la ATI. Când Spitalul de Boli Infecțioase se va umple din nou, sper să nu, dar, in ultimele 24 de ore, am avut 32 de cazuri noi, îi transferăm la cele două spitale suport COVID. Și dacă va fi capacitatea depășită, vom apela la spitalul mobil al MApN, de pe stadionul Portul, care are 55 de locuri pentru cazuri ușoare și medii”, a spus, îngrijorată, Cristina Schipor.