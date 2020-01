Cele două semestre din anul școlar 2020-2021 ar urma să fie egale, iar elevii vor merge la școală cu o săptămână în minus față de anul școlar curent, adică 34 de săptămâni față de 35 în prezent, în cazul în care proiectul va fi adoptat. Proiectul a stârnit numeroase critici din partea asociațiilor de elevi și din partea părinților, care ar vrea ca anul școlar să înceapă pe 15 septembrie. Ministrul Educației, Monica Anisie, vine cu clarificări, în condițiile în care, în prima zi din 20202, cea mai căutată informație pe internet a fost ”Când începe anul școlar 2020”.

”Ca în fiecare an, structura anului școlar se aprobă prin ordin al ministrului, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne consultăm cu toți cei care suntem interesați de sistemul de educație și aici vorbesc de partenerii noștrii sociali, de elevi, de profesori. Deci, trebuie să existe această consultare publică. Mai mult decât atât, vorbim despre transparență ori asta înseamnă și transparență, că luăm decizii consultându-ne. Am spus de la începutul mandatului meu că nu voi lua o decizie fără să mă consult cu toți cei care sunt implicați. Ați pomenit de faptul că este greu să luăm o decizie cu privire la structura anului școlar. Da, este într-adevăr dificil pentru că fiecare are câte o părere. Dar noi vom ţine cont de ea, vom analiza toate propunerile pe care le-am primit în această perioadă de consultare publică. Analiza se va face și în cadrul Comisiei de dialog social din cadrul Ministerului Educației, urmând să se ia o decizie”, a declarat ministrul Educației la Radio România Actualități.

”Lumea a fost obișnuită ca anus școlar să înceapă pe 15 septembrie”

Întrebată de ce unii pledează pentru 1 septembrie, iar alții pentru 14 septembrie, Anisie a explicat: ”Ştiți, de multe ori, argumentul de bază a fost că, tradițional, deci prin tradiție, anul școlar a început la 15 septembrie și lumea a fost obișnuită cu această dată de începere a anului școlar. Acum, în spațiul public, de mai mulți ani de zile, se precizează că ar fi bine să începem anul școlar la 1 septembrie. Oricum, anul școlar începe la 1 septembrie, cursurile… de fapt, ar trebui să discutăm despre faptul că la 1 septembrie ar începe cursurile efectiv. Asta presupune ca, la data de 15 august, deja să chemăm profesorii, să începem anul şcolar. Ne-am suprapune pe actualul an şcolar, care la 15 august nu s-ar încheia. Anul acesta şcolar 2019 – 2020 se va încheia la 31 august”.

