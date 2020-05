În ediția de duminică, New York Times a scris numele a 1.000 de americani, care au murit ca urmare a infecției cu noul coronavirus.

Jurnaliștii au explicat că foarte mulți dintre americani cred în teoria conspirației care spune că noul coronavirus nu există, iar pentru asta a fost nevoie de un demers șocant, pentru ca cititorii să vadă că cei care au murit, au fost oameni cu identități, cu adrese și cu familii.

În statul New York au fost infectate peste 360.000 de persoane, și fost înregistrate 29.000 de decese. Sătui de cifrele oficiale și de statistici, jurnaliștii au scris numele primilor 1.000 de americani, din acest stat care au murit. ”Ne-am dat seama că atât noi, ca jurnaliști, cât și probabil în rândul opiniei publice, există o uşoară oboseală legată de date. Și atunci am luat decizia de a face această primă pagină”, a spus editorul șef adjunct de la New York Times, Simone Landon.

Pagina a fost realizată de un cercetător care a analizat surse online pentru a găsi anunţuri de decese şi necrologuri şi a făcut o listă de aproape 1.000 de nume, a precizat cotidianul într-un anunţ transmis sâmbătă.