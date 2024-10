Benjamin Netanyahu nu va renunța la războiul împotriva Hezbollah și Hamas, în Orientul Mijlociu. Experții sunt sceptici în legătură cu finalul conflictului început în urmă cu mai bine de un an.

Speranţele celor care credeau că uciderea liderului Hamas, Yahya Sinwar, va duce la încheierea războiului s-au năruit. Premierul israelian nu pare dispus să dea prea multe șanse încheierii păcii.

Armata israeliană l-a eliminat pe liderul Hamas, Yahya Sinwar, într-o operațiune în Gaza. Informația a fost confirmată de mai mulți oficiali de la Tel Aviv, inclusiv de Benjamin Netanyahu. Sinwar este considerat creierul atacului din 7 octombrie 2023, care a declanşat războiul din Gaza. El a fost ucis miercuri.

Războiul nu se va încheia prea curând, a anunțat el. De altfel, familiile ostaticilor israelieni au declarat că uciderea lui Sinwar este o realizare, însă este nevoie de eliberarea rudelor aflate în Gaza.

Nici în Liban situația nu pare că se apropie de finalizare. Armata israeliană a anunţat vineri că l-a ucis şi pe Muhammad Hassin Ramal, comandantul Hezbollah din zona Tayibe din sudul Libanului. Hezbollah a promis să-şi intensifice luptele împotriva Israelului. Iranul, susţinătorul Hezbollah a declarat că „spiritul de rezistenţă” va fi întărit după moartea lui Yahya Sinwar, în Gaza.

Toate acestea, la care se adaugă promisiunile lui Netanyahu de a continua războaiele în Gaza şi Liban au spulberat speranțele de pace. Conflictul din Orientul Mijlociu este departe de a se încheia, conform Reuters.

Joi seara, Netanyahu a calificat uciderea lui Sinwar drept o piatră de hotar. El a promis că va continua războiul, care în ultimele săptămâni s-a extins la o invazie în sudul Libanului şi la bombardarea unor mari porţiuni din ţară. Luptele vor continua până când vor fi eliberați ostaticii deţinuţi de Hamas. El a continuat, spunând că există oportunitatea de a oprit Axa Răului, formată din Iran și aliații săi din regiune.

Declarațiile sale vin în contradicție cu cele ale liderilor occidentali. Între aceștia, președintele american Joe Biden a declarat că moartea lui Sinwar oferă o şansă pentru încheierea conflictului. Statele Unite doresc să înceapă negocierile pentru încetarea focului şi să asigure eliberarea ostaticilor. Oficialii americani susțin că Sinwar s-a opus oricărei negocieri de pace.

Israel made the mistake of publishing footage of Yahya Sinwar's last moments.

Wearing a kufiyyeh and severely injured, he threw a stick at the drone filming him – a final act of defiance against the Zionist occupation.

In his death, he became a legend. pic.twitter.com/bHEpPSY9TD

— Dan Cohen (@dancohen3000) October 17, 2024