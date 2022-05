Nenorocirea care va lovi toată Planeta! Urmează o criză majoră. România nu va fi ocolită

Criza economică la nivel mondial, care a început deja să-și facă simțit prezența peste tot, se va accentua în viitorul apropiat. Cauzele sunt multiple, iar unul dintre marile motive este de inflația ce a urmat pandemiei de coronavirus. S-au tipărit bani, pentru a ține situația sub control, iar acum situația a scăpat de sub control. Adrian Negulescu, analist economic, a explicat cu ce ne confruntăm și ce va veni și în țara noastră.

Care a fost principalul factor care a declanșat haosul în economia mondială

„În esență începem să plătim nota de plată pentru trilioanele de dolari şi euro tipăriți în timpul pandemiei. S-a aruncat cu bani prin piețe, toată lumea a primit ajutoare, drept pentru care prin inflație încercăm să recuperăm aceşti bani. Inflația va continua să crească, iar în România inflația ar urma să atingă un vârf, adică o creştere undeva in luna iunie, ne spune chiar Banca Naţională.

Inițial se vorbea de 11.3%, probabil va fi un 13-14% inflație. Ce înseamnă acest lucru?”, a spus Adrian Negulescu la Antena 3.

„Dacă anul trecut cumpăram cu 100 de lei nişte bunuri anul acesta acea 100 de lei valorează numai 85 de lei şi spre asta ne îndreptăm”, a mai explicat analistul economic. Bineînțeles, războiul declanșat de Rusia în Ucraina și-a pus serios amprenta asupra unei economii șubrezite de șocurile pandemiei.

Războiul din Ucraina a adâncit problemele pentru toată lumea

„La nivel internațional această criză economică majoră este stimulată, din păcate, şi de războiul din Ucraina şi de dispariția din piaţă a Rusiei, de problemele generate de preţul petrolului.

Suntem într-o criză din care vom ieşi foarte greu şi potrivit estimărilor va ţină şi în 2023

România are un an al supraviețuirii cu o inflație intre 15%-17% pe timpul verii, cu creşteri de preţuri, cu probleme economice majore în iarnă, atunci când vom vedea impactul acestor creşteri de preţuri la energie şi gaze, şi cu o scădere economică deja semnificativă pe care deja am simțit-o încă din trimestrul patru al anului 2021”, a mai afirmat Negrescu la emisiunea „Exces de putere”.