Culisele plecării lui Nelu Cortea de la Antena 1. Viața la iUmor

Nelu Cortea a devenit cunoscut după ce a participat la America Express. Alături de Cătălin Bordea, acesta a făcut o echipă îndrăgită de public. Ulterior, propunerile legate de participarea la unele proiecte de televiziune au curs pentru eu. Cu toate că a acceptat una dintre ele, fostul concurent de la Asia Express a decis să renunțe destul de repede.

Nelu Cortea, motivele plecării de la Antena 1

Inițial, cunoscutul comediant a fost invitat să ia parte la iUmor. După doar un sezon, acesta a renunțat la proiectul respectiv. În perioada respectivă, Nelu Curtea a spus că nu se regăsește în formatul show-ului.

El a explicat că nu a reușit să se integreze în echipă, cu toate că a petrecut alături de aceasta câteva luni.

„Nu m-am simțit niciodată confortabil. Nu m-am integrat la iUmor, acolo. Plus că mi s-a oferit o altă chestie, tot în trust, la care până la urmă am renunțat și la aia. Am fost la o întâlnire să mi se ofere altceva, am renunțat și la aia…”, a explicat el.

A refuzat și alte propuneri venite din partea postului tv

După plecarea de la iUmor, comediantul a primit și alte oferte avantajoase pentru a rămâne pe micul ecran. Nu a acceptat niciuna dintre acestea și a decis să se concentreze pe proiectele personale.

În prezent, acesta susține că se află într-un moment bun al vieții profesionale, cu toate că nu a semnat un contract pentru a lua parte la un alt show de televiziune.

„Sunt într-un punct foarte fericit al vieții mele. Merge foarte bine și stand-up-ul, și online-ul. Merge mai bine de la America Express încoace. Ne-a folosit”, a adăugat el.

Prietenia dintre Nelu Cortea și Cătălin Bordea, pusă sub semnul întrebări

Cei doi comedianți sunt prieteni de ani buni. Chiar dacă s-au sprijinit mereu, tensiunile nu au lipsit dintre ei. Bordea și Cortea s-au certat inclusiv în emisiunea America Express. În perioada respectivă, ambii au precizat că au moduri diferite de a privi lucrurile. Dincolo de aceste controverse, echipa pe care ei au alcătuit-o în cadrul show-ului a fost cea câștigătoare.