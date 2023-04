Negocieri în culise pentru întoarcerea lui Messi la Barcelona. Un oficial al clubului a recunoscut acest lucru

Barcelona a făcut vrut să țină la secret, intenția de a-l aduce pe Messi, înapoi la echipă. Jurnaliștii sportivi din Spania au aflat despre aceste negocieri, și l-au chestionat pe vicepreședintele clubului Rafael Yuste, la o conferință de presă, care a avut loc la finalul săptămânii trecute.

”Leo și familia lui știu afecțiunea pe care o am pentru ei. Am participat la negocierile care, din păcate, nu au dus la un anumit rezultat. Întotdeauna am avut și am acest ghimpe în coasta mea că Leo nu a putut continua la clubul nostru. Messi știe cât de mult îl apreciem. Mi-ar plăcea ca el să se întoarcă. Suntem în contact, bineînțeles, cu ei”, a spus Yuste.

Se fac pregătiri la Barcelona

Întoarcerea lui Messi la Barcelona, este pusă de jurnaliști și pe seama anumitor pregătiri care sunt făcute de club sau de familia fotbalistului.

Jurnalistul Xavi Espinosa a dezvăluit care sunt aceste detalii făcute pentru confortul lui Messi.

”Compania Technogym (lider mondial în aparate de fitness pentru acasă) a primit ieri o factură de 100.000 de euro pe numele Lionel Andrés Messi Cuccittini pentru instalarea unei săli de gimnastică într-o casă privată din Castelldefels”, a scris Espinosa, pe Twitter.

În prezent, Messi are 35 de ani și este curtat de mai multe echipei cu bugete impresionante, una dintre acestea din Arabia Saudită.

A plecat PSG dar nu s-a putut acomoda

Messi a părăsit FC Barcelona, în 2021, după ce clubul nu a putut să-i ofere o nouă înțelegere pe fondul unor probleme financiare majore.

El a semnat un contract generos de Paris Saint-Germain, unde primește un salar anual de 30 de milioane de euro. Contractul expiră în vara anului 2023, și nu este foarte clar dacă va fi prelungit sau dacă Messi, își dorește să mai rămână la Paris.

Echipa lui Messi a fost eliminată în cupele europene de Bayern Munchen, iar la nivel de club, lucrurile nu sunt așa cum și-ar dori superstarul argentinian, anunță theguardian.com.