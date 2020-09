Lupta electorală a for deosebit de aprigă, uneori depășind regulile unei campanii decente.

Potrivit ext polluri-or, harta politică a României s-a modificat substanțial față de cum a fost la alegerile din 2016.

La Timișoara, Nicolae Robu, care a condus destinele orașului mulți ani, a trebuit să se recunoască înfrânt. În locul lui, Primăria Timișoara va fi preluată de Dominic Fritz, reprezentantul USR.

Nicolae Robu a spus, la B1 TV, că sigur se va retrage din politică.

100% mă retrag, Cred că nu este locul meu aici. Locul meu este îm mediul academic de unde am și venit în politică. Deși am câștigat la alegerile din 2012 și 2016, acum, iată, asta e situația. Întotdeauna am avut multe lucruri de făcut. Când am intrat în politică, colegii mi-au convins că numai eu pot face unele lucruri. Dacă nu sunt pe placul timișorenilor, asta e. Fiecare ne vedem de cărarea sa. Nu am niciun mesaj pentru noul primar sau pentru ceilalți contracandidați. Nu le-am dat niciodată vreun mesaj. Suntem din lumi paralele și ne vedem fiecare de viața lui.

Cine este Dominic Fritz

Dominic Fritz nu este român, el fiind născut în Germania în anul 1983, într-o familie catolică cu opt copii. Prima oară a venit în România, în anul 2003 pentru a lucra ca voluntary la o casă de copii din Timişoara. Tot atunci a învăţat şi limba română.

A absolvit studii de ştiinţe politice şi administrative în Germania, Franţa şi Anglia, iar în 2019 a acceptat un post de consilier în cadrul Agenţiei Germane pentru Coopterare Internaţională.

Între anii 2016-2019 a fost şeful de cabinet al fostului preşedinte al Germaniei, Horst Köhler, la Berlin. Dominic Fritz a lucrat mai bine de 10 ani în administraţia publică germană înainte să intre politică.

„Am venit la vârsta de 19 ani. Sunt născut în Germania, am crescut în Germania. Sunt german get-beget. La 19 ani am făcut un an de voluntariat în Timișoara, într-o casă de copii. Atunci am învățat româna de la 0. Tot ce vorbesc este original din Timișoara. M-am îndrăgostit într-un fel de acest oraș, de toată multiculturalitatea, de tot spiritul inovator și de istoria cu Revoluția. Acolo a început România să facă din nou parte din Europa. M-am simțit pentru prima oară european. Am tot revenit, am fondat o asociație în Timișoara, chit că am studiat în Germania. Am avut o carieră în administrația publică germană. Cumva în Timișoara mereu mi-a rămas inima și din 2017 am spus că nu mai pot să stau deoparte”, a povestit Dominic Fritz.

În Campania electorală, fostul primar Nicolae Robu spunea despre Fritz ca fiind „şomerul” care candidează la Primărie. Potrivit acestuia, nu are un loc de muncă, iar în momentul de faţă e ajutat financiar de cei din USR.

Dominic Fritz nu este căsătorit, dar are o iubită

„În timpul meu liber fac muzică (cânt la pian și la violoncel, compun, dirijez), citesc și merg cu bicicleta. Și stau pe Netflix, „că oameni suntem”. Prietena mea este diplomată în cadrul ONU, (încă) nu avem copii. Am însă 4 fini (2 dintre ei fiind români) și 10 nepoți, pe care îi învăț să-și spună părerea, chiar dacă nu mereu totul merge după capul lor”, a scris Fritz pe site-ul său, potrivit romaniatv.net