Ne-am mințit singuri! 🤯 Brâncuși nu a vrut să doneze nimic României!

🚫 "Academia a refuzat donația lui Brâncuși" - Ai auzit asta de 1000 de ori, nu? E fals. În 1951, Brâncuși nu a trimis nicio ofertă comuniștilor. De ce ar fi lăsat opera vieții lui unui regim stalinist? Adevărul e că marele sculptor își pregătea deja posteritatea în Franța, alegând libertatea în locul cenzurii.

